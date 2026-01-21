스마트스코어 ‘골드 등급’ 획득 ‘b.IoT’ 구현 사물인터넷·AI 기반으로 공조∙조명∙전력 제어 디지털 트윈 기술로 운영 시뮬레이션 지원

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자의 빌딩 통합 솔루션 ‘b.IoT’를 적용한 오피스 빌딩 ‘팩토리얼 성수’가 국내 최초로 글로벌 스마트 빌딩 인증인 ‘스마트스코어(SmartScore)’ 골드(Gold) 등급을 획득했다.

스마트스코어는 스마트시티 인증 전문기업 와이어드스코어(WiredScore)가 운영하는 국제 인증 제도로, 건축물에 적용된 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등 첨단 기술의 구현 수준과 실제 운영 효과, 효율성을 종합 평가한다.

평가 결과에 따라 플래티넘, 골드, 실버, 공인 등급을 부여하며, 미국 텍사스 타워와 홍콩 더 헨더슨 등 세계 주요 랜드마크 빌딩도 이 인증을 획득한 바 있다.

팩토리얼 성수는 2020년 성수역 인근 물류 부지를 개발해 조성된 오피스 빌딩으로, 기획 단계부터 삼성전자와 협업해 ‘테크 레디(Tech Ready) 빌딩’을 콘셉트로 설계됐다. 스마트스코어 골드 등급은 최첨단 기술을 기반으로 높은 운영 효율성과 쾌적한 실내 환경을 동시에 제공하는 상위 수준의 스마트 빌딩에 부여된다.

핵심 역할을 한 삼성전자의 b.IoT는 공조, 조명, 전력 등 빌딩 내 주요 설비를 하나의 플랫폼에서 통합 운영하는 AI 기반 솔루션이다.

관리자는 이를 통해 건물 전반의 운영 상태를 실시간으로 모니터링하고, 에너지 사용량과 설비 운영 현황, 냉난방 효율 등을 분석해 최적의 에너지 관리를 할 수 있다. 설비 이상 발생 시에는 즉각적인 알림도 제공된다.

또한 b.IoT는 땅속 열에너지를 활용하는 DVM(Digital Variable Multi) 지열 시스템과 연동해 냉난방 효율을 높이며, 중앙 공조와 시스템 에어컨을 최적의 상태로 제어한다.

실제로 팩토리얼 성수는 지난해 6월 1일부터 9월 30일까지 b.IoT를 활용한 운영을 통해 에너지 사용량을 약 27% 절감했다. 해당 수치는 부경대학교 연구팀이 냉방·공조 설비를 중심으로 진행한 에너지 절감 실증 결과를 바탕으로 산출됐다.

이와 함께 b.IoT는 현실의 빌딩을 가상 공간에 3D 모델로 구현하는 디지털 트윈 기술을 지원한다. 관리자는 가상 환경에서 설비 상태를 실시간으로 시각화하고 다양한 운영 시나리오를 시뮬레이션할 수 있어 보다 정밀하고 효율적인 빌딩 관리가 가능하다.

박찬우 삼성전자 B2B통합오퍼링센터 부사장은 “이번 인증을 통해 AI와 디지털 트윈 등 최첨단 기술을 적용한 b.IoT 솔루션의 편의성과 경쟁력이 검증됐다”며 “앞으로 AI 기반의 자율 운영 빌딩 구현을 목표로 기술을 지속 발전시키겠다”고 말했다.