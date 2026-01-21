- 충남도서관, 세 번째 사서 서평집 제작…독서문화 증진 도모

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도서관은 도내 사서들의 독서에 대한 고민과 사유, 개인적인 경험을 담은 세 번째 서평집 ‘충청남도 사서들의 책이야기’를 발간했다고 21일 밝혔다.

지난 2019년 첫 발간을 시작으로 세 번째를 발간한 올해 서평집은 단순히 책 내용을 요약하는 것이 아니라 사서의 언어로 책의 가치를 도민에게 전달하고자 했다.

서평집은 도 소식지인 ‘충남도정’에 게시된 사서들의 서평을 모아 묶은 것으로, 도내 공공도서관과 관계기관에 배포할 예정이다.

매해 32편의 사서 서평이 충남도정에 실리고 있으며, 이는 도민과 책으로 소통하는 다리 역할을 하고 있다.

충남도서관 관계자는 “사서들의 문장이 도민의 일상에 작은 위로와 새로운 영감이 되길 바란다”며 “앞으로도 사서들과 함께 책 읽기의 즐거움을 알리고 정보 접근의 문턱을 낮추기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

한편 충남도서관은 ‘사서 중심 마케팅’을 통해 사서 서평(사서들의 서재)은 물론 1사서 1독서동아리, 사서강연(사서고생, 책 읽어주는 사서) 등 다양한 활동으로 사서 역량 강화에 힘쓰고 있으며, 독서문화를 전파하고 있다.