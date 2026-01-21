2005년부터 1만3000여명 지원…“ESG 활동 확대”

[헤럴드경제=김진 기자] GS리테일은 ‘2026년 무지개상자 런치 연주회’를 성황리에 마무리했다고 21일 밝혔다.

‘무지개상자’ 프로그램은 GS리테일과 희망친구기아대책이 2005년부터 이어오는 사회공헌 활동이다. 755개 지역아동센터에 소속된 아동 1만3000여명이 음악을 통한 정서적 지지와 문화예술 체험 기회를 제공받았다.

GS리테일은 지난 2011년, ‘무지개상자 오케스트라’를 창단하며 지원 영역을 확장했다. 음악적 재능을 지닌 아동들을 단원으로 선발해 전문 멘토의 지도, 공연 등을 경험하며 음악가로 꿈을 키웠다.

전날 GS아트센터 로비 스테이지에서 열린 ‘2026년 무지개상자 런치 연주회’에는 조익현 지휘자를 포함한 단원 40여명이 무대를 채웠다. ‘아리랑’, ‘라데츠키 행진곡’ 등 7곡의 연주가 이어졌다.

박경랑 GS리테일 ESG 파트장은 “21년간 이어온 ‘무지개상자’ 프로그램을 중심으로 아이들, 소외계층의 다양한 꿈을 지원할 수 있는 ESG 활동을 확대할 것”이라고 말했다.