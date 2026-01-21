다보스포럼 현장에서 체결…선박 건조 속도 30% 개선 성과 팔란티어 “한국 시장 매우 낙관적…선별적 해외 확장”

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 인공지능(AI) 소프트웨어 업체 팔란티어가 HD현대와 소프트웨어 공급 계약을 체결한다. 조선 산업의 디지털 전환과 생산성 개선을 위한 협력이 한층 확대될 전망이다.

20일(현지시간) 로이터통신에 따르면 양사는 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF) 연차총회 행사장에서 계약 체결식을 진행할 예정이다. 이번 계약은 HD현대가 추진 중인 조선소 디지털화 전략의 연장선으로 풀이된다.

HD현대는 이미 2021년부터 팔란티어의 소프트웨어를 도입해 활용해왔다. 그 결과 선박 건조 속도가 약 30% 개선되는 성과를 냈다고 로이터는 전했다. 빅데이터 분석과 시각화를 통해 설계·생산·공정 관리 전반의 효율성을 끌어올렸다는 평가다.

팔란티어는 방산·안보 분야에서 강점을 가진 데이터 분석 기업으로, 최근에는 가상증강현실, 로보틱스 등을 조선 공정에 접목하는 ‘미래형 조선소(FOS·Future of Shipyard)’ 프로젝트도 추진하고 있다. HD현대와의 협력은 이 같은 산업용 AI 전략을 대표하는 사례로 꼽힌다.

알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)는 로이터와의 인터뷰에서 “한국 시장을 매우 낙관적으로 보고 있다”며 “세계에서 가장 혁신적이고 흥미롭고 예술적인 지역 중 하나”라고 평가했다. 다만 그는 “미국에서 사업이 잘되고 있기 때문에 해외 사업은 선별적으로 접근하고 있다”며 해외 영업 확대에는 신중한 입장을 보였다.

업계에서는 이번 계약을 계기로 HD현대의 조선소 자동화·지능화 전략이 한 단계 진전되고, 팔란티어 역시 제조·조선 분야에서의 레퍼런스를 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.