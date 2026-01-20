이상일 시장 “용인반도체클러스터 지방이전론에 미리 근처 입주한 소부장기업들 많이 황당”

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]“반도체산업 생태계가 형성되지 않은 지역으로 이전해야 한다는 주장은 용인의 반도체산업 생태계 조성을 전제로 입주와 투자를 결정한 ㈜에스앤에스텍 같은 반도체 소재·부품·장비 기업에게는 매우 황당하게 들렸을 것이다”

이상일 시장은 지난 19일 처인구 이동읍 용인테크노밸리 일반산업단지에 입주한 기업인 ‘㈜에스앤에스텍’에서 이같이 말했다.

이 시장은 이날 ㈜에스앤에스텍에서 시청 간부공무원 30여 명과 초대형 반도체산업 프로젝트의 원활한 추진을 위해 전력과 용수, 도로·철도 등 기반시설 구축 현황 점검 회의를 했다.

간부회의가 열린 ‘(주)에스앤에스텍’은 미국과 일본이 독점하고 있는 반도체와 디스플레이 소재인 ‘블랭크마스크’를 국내 최초로 생산에 성공한 기업이다.

이상일 시장은 “국내 최초로 독자적인 기술을 활용해 반도체 소재인 블랭크마스크 생산에 성공하고, 반도체 메가 클러스터가 조성될 예정인 용인에 투자를 결정한 ‘(주)에스앤에스텍’에서 회의를 진행하는 것은 매우 의미있는 일”이라고 말했다.

이 시장은 “용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단의 경우 후보지 선정부터 정부 계획 승인까지 신속하게 진행됐다”며 “용인특례시에서 잘 진척시켜 온 초대형 반도체 프로젝트를 정치권과 일부 지역에서 흔드는 일들이 계속되고 있는 것은 매우 유감스러운 일”이라고 말했다.

이 시장은 또 처인구에 조성 중인 반도체 메가 클러스터는 도시 인프라 구축에도 중요한 역할을 하고 있다고 설명했다.

이 시장은 “2023년 3월 15일 정부는 15개의 국가산업단지 후보지를 선정했고, 이 가운데 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산업단지’만 유일하게 2024년 12월 31일 국가산업단지로 승인을 받았다”며 “정부로부터 국가산업단지 승인을 받지 않았다면 용인에서 진행 중인 반도체 메가 클러스터 프로젝트는 무산됐을 수도 있다고 생각한다”고 밝혔다.

이 시장은 “만일 정부 승인이 아직도 나지 않았다면 송탄상수원 보호구역 해제, 국도45호선 확장, 경강선 연장 또는 중부권광역급행철도(JTX) 신설, 처인구 이동읍 반도체 신도시 조성, 반도체고속도로 건설 등도 무산됐을 수 있다”고 말했다.

이 시장은 “도시철도 동백-신봉선 신설은 2차 경기도 도시철도망계획에 반영됐지만 반도체 국가산단 계획이 무산되고, 이동읍에 반도체신도시 조성도 백지화 될 경우 동백-신봉선 신설의 경제성이 떨어져 예비타당성 조사 관문을 통과하지 못할 수도 있다는 우려도 나왔을 것”이라고 했다.

이 시장은 “시가 분당선 연장사업의 예비타당성조사에 대비해 경제성을 올리는 노력을 하면서, 국가산단 신도시 계획도 반영하려는 노력을 하고 있는데, 만일 국가산단과 신도시 조성이 무산되는 상황이라면 분당선 연장사업도 나쁜 영향을 받게됐을 것”이라고 했다.

이 시장은 “‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지’의 유치는 용인특례시와 대한민국 발전에 획기적인 전기를 마련한 것으로 생각한다”며 “국가산업단지 승인이 이뤄지지 않고 지방으로 이전하거나 무산됐다면 대한민국의 산업 발전에 큰 차질이 빚어졌을 것”이라고 내다봤다.

회의에 앞서 이상일 시장은 최근 일부 정치권에서 제기한 전력공급과 반도체 클러스터 지방이전 문제에 대해서도 입장을 밝혔다.

이 시장은 “국가산업단지 후보지 선정과 결정, 그리고 승인까지 이뤄지는 과정에서 정부는 전력과 용수 공급 등의 환경을 고려해 용인을 최적의 도시로 선정한 것으로 안다”며 “정부는 ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단’과 ‘용인반도체클러스터 일반산단’의 전력과 용수공급 계획을 수립한 만큼 이를 신속하게 이행하는 것이 정부의 의무이자 책임”이라고 강조했다.

이날 회의에서 이 시장은 ▷반도체 산업단지 조성 관련 전력과 용수 공급 등 기반시설 반영 현황 ▷국가산업단지 배후도시 ‘이동지구’ 기반시설 실무협의회 구성 ▷반도체산업 생태계 조성과 정주여건 강화 ▷반도체 클러스터 산업단지 건설에 따른 도로 인프라 구축 ▷반도체 산업단지의 지역 수용성 제고를 위한 주민 소통 방안 등 반도체산업단지 조성에 필요한 사안을 간부 공무원들과 심도있게 논의했다.

세계적인 반도체산업 선도기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 약 1000조원에 달하는 투자를 결정한 ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지’와 ‘용인반도체클러스터 일반산업단지’ 조성사업은 원활하게 진행 중이다.

전력공급의 경우 ‘제11차 전력수급기본계획’ 등 관련 법령 근거에 따라 공급 계획이 확정돼 단계별로 사업이 진행 중이다.

‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지’에 필요한 전력은 총 9.3㎾로, 3.7㎾를 공급하는 1단계 계획은 올해 상반기 중 설계에 착수할 예정이다. ‘용인반도체클러스터 일반산업단지’는 약 5.5㎾의 전력이 필요하다. 2.83㎾를 공급하는 1단계 계획은 올해 8월 준공될 예정이다.

지난해 2월 정부가 수립한 ‘제11차 전력수급기본계획’에는 국가산업단지에 필요한 3단계 계획, 일반산업단지에 필요한 2단계 계획이 관련 법령 근거에 따라 확정돼 단계별로 사업이 이뤄지고 있다.

용수공급은 지난해 12월 정부의 ‘국가수도기본계획’에 따라 차질없이 이뤄지고 있다. ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지’에는 하루 76만 4000톤, ‘용인반도체클러스터 일반산업단지’에는 하루 57만 3000톤의 용수를 공급하는 계획이 진행 중이다.

45년만에 해제된 송탄상수원 보호구역 약 64.43㎢ 규모의 토지 활용에 대한 방안도 논의했다. 시는 문화와 산업이 어우러진 개발을 유도하고, 친환경 첨단산업 관련 기업을 유치하는 계획을 단계별로 추진하는 방안도 검토했다.

또, 반도체 클러스터 산업단지 건설에 따른 도로 인프라 확충을 위해 지역에 계획이 세워지거나 추진 중인 19개 도로 진행 상황을 확인하고, 용인특례시 의견이 정부와 경기도 계획에 반영될 수 있도록 다양한 방안을 강구했다.

반도체 메가 클러스터 조성에 따른 배후 주거지 조성을 위해 시는 ‘2040 도시기본계획’에 시가화예정용지 물량을 확보할 방침이다. 이 시장은 첨단산업 종사자와 고급 기술력을 가진 인력 유입을 위한 정주환경을 마련을 위해 도시의 하수처리계획 수립과 시설 운영 계획을 공유하고, 녹지·공원 공간의 마련과 효율적인 운영 방안 등에 대해서도 의견을 나눴다.

이 밖에도 ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지’ 내 매장유산 발굴조사가 신속하게 이뤄질 수 있도록 지원하는 방안, ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단’, ‘용인반도체클러스터 일반산단’과 지역 주민이 소통할 수 있는 창구 마련 등 다양한 사안에 대해서도 논의가 이뤄졌다.

이상일 시장은 “반도체산업은 대한민국의 미래이자 국가전략산업으로, 절대 실험 대상이 될 수 없다. 더욱이 정치적 목적으로 용인에 계획된 반도체 클러스터를 지방으로 이전해야 한다는 주장은 반도체산업 경쟁력을 악화시키고, 대한민국 경제를 흔드는 일”이라며 “공장은 억지로 옮길 수 있어도 사람과 기술은 쉽게 옮길 수 없다. 용인에 잘 계획된 반도체산업을 갑자기 이전하는 것이 아니라 새로운 산업을 창출해 육성하는 것이 지방균형 발전이라는 뜻에 부합하는 것”이라고 강조했다.