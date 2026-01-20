[헤럴드경제 = 서병기선임기자]가수 겸 배우 이준호의 생일을 맞아 전 세계 팬들이 글로벌 생일 축하 이벤트를 펼친다.

이준호 팬클럽은 1월 25일 이준호의 생일을 기념해 국내를 비롯해 미국, 일본 등 주요 국가에서 생일 축하 광고를 진행하며 글로벌 팬심을 전한다.

국내에서는 이준호 팬 커뮤니티 ‘이준호 서포터즈’가 이준호 팬미팅 ‘STUNNING US’와 그의 생일을 기념해 팬클럽 생일 축하 광고 이벤트를 마련했다. 이번 이벤트는 서울역 파노라마 전광판에서 진행되며, 1월 24일과 25일 양일간 송출된다.

광고 영상은 이준호 특유의 고급스럽고 세련된 분위기를 담아 제작됐으며, 유동 인구가 많은 서울역을 찾는 시민들과 전국 각지에서 팬미팅을 위해 모이는 팬들에게 특별한 의미를 전할 예정이다. 이번 광고는 팬들이 자발적으로 기획한 이벤트로, 이준호의 팬미팅과 생일을 함께 축하하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

해외에서도 축하 행사가 이어진다. ‘Iconic Lee Junho’(이준호의 International Fan Project)는 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 지난해에 이어 생일 축하 영상을 송출한다. 해당 영상은 1월 22일부터 25일까지 4일간 상영되며, 라이브 스트리밍 링크를 통해 전 세계 어디서나 시청할 수 있다.