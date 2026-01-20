국민의힘 광주시당, 행정통합 입장 발표

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국민의힘 광주시당(위원장 안태욱)은 20일 광주광역시의회 3층 브리핑룸에서 “광주․전남 행정통합의 명칭은 ‘광주특별시’로”라는 타이틀로 광주․전남 행정통합에 대한 국민의힘 광주시당 입장을 발표하는 기자회견을 가졌다.

이번 기자회견에서 국민의힘 광주시당은 원칙적으로 광주․전남 행정통합에 찬성하는다는 입장을 밝혔다. 그러나 이재명정부와 더불어민주당이 군사작전하듯이 속도전으로 밀어붙이는 것에 대해 반대하며, 아무리 좋은 정책과 방안도 시․도민들과의 소통 및 의견수렴을 통해 합의점을 만들어가는 방식이 자유민주주의 시스템임을 강조했다.

이들은 행정통합 명칭은 역사와 정체성을 담는 것이 중요하며, ‘광주’라는 이름은 이미 세계적인 브랜드로 자리 잡았고, 광주학생독립운동, 광주민주화운동 등 수 많은 역사적 사건에 ‘광주’가 등장하기에 ‘광주특별시’로 칭하는 것이 가장 적합하다고 주장했다.

행정통합 청사는 현 광주시청이 있는 상무에 있어야 하며, 제2청사는 현 전남도청이 있는 무안남악시에, 전남 동부권 주민들의 행정편익을 위해 제3청사를 순천에 둘 필요가 있다고 강조했다. 그리고 통합 이전과 이후 임명된 공무원의 인사방식을 달리해서 기존 공무원들의 혼선과 우려를 피해야 한다고 주장했다.

이번 기자회견에는 안태욱 시당위원장, 강현구 동남갑당협위원장, 김용임 동남을당협위원장, 김 윤 서구을당협위원장, 김정현 광산갑당협위원장과 특별위원장 등 15명의 국민의힘 광주시당 관계자가 참석했다.