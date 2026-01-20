[헤럴드경제=장연주 기자] 초등학교 인근에서 대형 안마시술소를 운영하며 성매매를 알선한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 풍속단속계는 14일 동대문구 답십리역 인근 안마시술소를 단속해 업주 50대 남성 김모씨와 성 매수자 등 10명을 성매매처벌법 위반 혐의로 검거했다고 20일 밝혔다.

김씨는 2024년 10월부터 온라인 광고를 통해 성매매를 알선한 혐의를 받는다. 그는 성 매수자들로부터 회당 24만원을 받은 것으로 조사됐다.

성매매 알선 장소였던 안마시술소는 인근 초등학교 경계로부터 200m 이내인 교육환경보호구역 내에 위치했으며 총 217평 규모다.

이 업소는 김씨가 인수하기 이전에도 성매매와 관련해 4차례 단속된 바 있다. 경찰은 업소 개설 당시인 1982년부터 성매매가 이뤄졌을 것으로 추정하고 있다.

경찰은 성매매 영업을 차단하기 위해 압수수색영장을 발부받아 범행에 사용된 침대 10개와 휴대전화 7대, 장부 등을 압수했다. 또 공범 등을 추가로 파악하기 위한 수사를 이어가고 있다.