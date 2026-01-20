[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST)는 20일 세종 국책연구단지에서 제9회 연구개발전략위원회(이하 연전위)를 개최했다.

연전위는 ‘과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률’ 제25조에 따라 국가적 임무수행 차원에서 과학기술 전반에 대한 융합·협력 연구 중심의 출연연 미래전략 및 연구기획 자문하는 역할을 한다.

이번 연전위에서는 과학기술관계장관회의에서 발표된 ‘과학기술분야 출연연 정책방향(안)’에 따라, 출연연 기본사업으로 신설된 ’전략연구사업‘의 지원조직인 ‘전략연구지원단’의 설치·운영에 관한 사항을 검토·논의했다.

연전위에 참석한 위원들은 전략연구지원단의 향후 운영방향에 대해 논의하고 전략연구지원단이 출연연 중장기 발전의 구심점 역할을 함에 뜻을 모았다.

이광형 위원장은 “출연연 PBS 단계적 폐지의 대안인 전략연구사업 운영과 관련한 착안 사항들이 시의적절하게 시행될 수 있도록 연전위가 힘을 보태겠다”면서 “신설되는 전략연구지원단의 업무가 조기 안정화될 수 있도록 NST의 전사적 지원을 부탁드린다”고 당부했다.

김영식 NST 이사장은 “이번 연전위에서 국정과제의 일환으로 전략연구지원단 운영 방안에 대해 다양한 시각과 전문성을 바탕으로 위원들의 의견을 청취할 수 있는 의미있는 시간이었다”며 “전략연구지원단을 통해 연구 현장의 역량이 전략연구사업으로 연결되고 사업의 성과가 현장에 적용될 수 있도록 조직 출범과 안착을 위해 아낌없는 지원하겠다”고 밝혔다.