원거리 광대역 전자 공격 가능한 전자전기…2034년까지 개발

[헤럴드경제=윤호 기자]방위사업청(청장 이용철)이 전자전기(Block-I) 체계개발 사업에 본격적으로 착수했다.

방사청은 20일 연구개발 주관기관인 LIG넥스원을 비롯해 합참, 공군, 국방과학연구소, 국방기술품질원 등 관계기관과 경기도 LIG넥스원 판교하우스에서 회의를 진행했다고 밝혔다.

전자전기 사업은 총 1조 9198억 원을 투자해 적의 통합방공체계와 무선지휘통제체계를 무력화하는 전자전기를 연구개발하는 것으로, 개발 및 시험평가 과정을 거쳐 2034년에 실전 배치될 예정이다.

이번 사업을 통해 개발될 전자전기는 기존 전자전 장비들이 무기체계별 제한적 보호 기능에 머물렀던 수준을 넘어, 광범위한 지역을 원거리에서 재밍(jamming)함으로써 적의 눈과 귀를 차단하고 전장의 주도권을 확보할 수 있는 게임체인저로 자리매김할 것으로 보인다. 특히 개발 전 과정을 업체 주관으로 진행해 관련 기업· 연구기관의 참여를 확대, 국내 방위산업의 기술 경쟁력 강화와 일자리 창출에 기여할 것으로 기대를 모은다.

방사청은 “부품국산화 비중을 높여 산업 생태계 활성화와 K-방산의 해외 수출 경쟁력 제고에도 기여할 것”이라며 “Block-I 개발 과정에서 확보한 경험과 기술 발전 추세를 반영해 진화적 성능을 적용한 Block-Ⅱ 개발도 별도로 추진할 계획”이라고 설명했다.

정규헌 방위사업청 미래전력사업본부장은 “전자전기는 미래전장의 게임체인저가 될 신개념 무기체계로서, 이번 개발 착수가 미래전쟁의 패러다임을 바꿀 중요한 이정표가 될 것”이라고 강조했다.