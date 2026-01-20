1년물 3.0%·5년물 3.5% 성장률 둔화 우려 속 ‘신중론’ 유지

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국이 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 8개월 연속 동결했다.

20일 중국 중앙은행인 인민은행은 일반 대출 기준이 되는 1년물 LPR을 3.0%, 주택담보 대출 기준 역할을 하는 5년물 LPR을 3.5%로 각각 유지한다고 발표했다.

이는 최근 로이터통신이 22명의 전문가를 대상으로 조사한 결과 전원의 ‘동결 전망’과 일치하는 것이다.

중국에서는 매월 20개 주요 상업은행이 자체 자금 조달 비용과 위험 프리미엄 등을 고려한 금리를 은행 간 자금중개센터에 제출하고, 인민은행은 이렇게 취합·정리된 LPR을 점검한 뒤 공지한다.

기준금리가 별도로 존재하지만 당국이 오랜 기간 이를 손대지 않았기 때문에 시중은행들에는 LPR이 사실상 기준금리 역할을 하고 있다.

중국은 경기 침체 우려가 커지자 2024년 10월 LPR을 0.25%포인트 인하(1년물 3.35→3.1%·5년물 3.85→3.6%)했고, 도널드 트럼프 2기 미국 행정부와의 관세 전쟁에 따른 경기 부양 압박에 대응해 지난해 5월 0.1%포인트씩 추가 인하했으나 이후로는 동결 기조를 유지하고 있다.

시장에서는 올해 중국이 관세 불확실성과 부동산 경기 침체 등으로 경기 하방 압박을 받는 만큼 이르면 1분기 중 정책금리 인하에 나설 것으로 전망이 나온다.

앞서 인민은행은 경기 부양을 위한 조치로 특정 부문에 대한 금리 인하나 은행의 지급준비율(RRR) 인하 등의 조정을 단행할 여력이 있다고 밝힌 바 있다.

익명을 요구한 중국 동부 소재의 한 은행 관계자는 로이터에 “1월 대출 금리 인하 가능성은 낮지만 2월에는 주시할 필요가 있다”고 말했으며, 상하이의 한 사모펀드 애널리스트도 “우선 정책 금리를 1분기에 인하한 후 대출 금리를 낮추는 방안을 배제할 수 없다”고 밝혔다.

한편, 중국은 전날 지난해 국내총생산(GDP) 성장률이 5.0%를 기록하며 정부 목표치를 달성했다고 밝혔다.

그러나 전문가들은 트럼프 대통령의 관세 정책과 중국의 소비 둔화 흐름, 부동산 경기 침체 등의 위험 요인을 고려하면 중국의 올해 실제 성장률이 4% 중반까지 둔화할 가능성이 있다고 보고 있다.

지난달 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB)은 중국의 올해 성장률 전망치를 각각 4.5%, 4.4%로 발표했고, 스탠다드차타드는 4.5∼5.0%로 봤다.