정교회 주현절 전통따라 매년 입수 행사

[헤럴드경제=김영철 기자] 73세인 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 고령임에도 불구하고 정교회 전통에 따라 올해에도 얼음물 입수 행사에 참여했다고 크렘린궁이 19일(현지시간) 밝혔다.

타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 “푸틴 대통령은 매년 그래왔듯이 전통에 따라 몸을 물에 담갔다”고 말했다.

정교회에서 1월 19일은 아기 예수의 세례를 기념하는 주현절이다. 러시아에서는 주현절을 기념해 매년 1월 18일 밤과 19일 새벽 사이 물에 몸을 담그는 풍습이 있다.

페스코프 대변인은 “이 의식은 그(푸틴 대통령)뿐 아니라 크렘린 내 많은 정교회 신자에게 중요한 행사”라면서도 이 의식을 지키고 안 지키고는 개인적인 문제라고 덧붙였다.

19일 기준 러시아 최저 기온은 영하 15도, 최고 기온은 영하 7도인 것으로 알려졌다.

크렘린궁은 2018년 정교회 신자인 푸틴 대통령의 주현절 입수를 처음으로 공개했고 수년간 그가 이 행사에 참여했다고 설명해왔다. 이는 고령으로 종종 건강 이상설에 휩싸이는 푸틴 대통령이 건재를 과시하는 근거로 이용되기도 한다.

2021년에는 푸틴 대통령이 찬물에 들어가는 모습이 생생히 담긴 사진이 공개되기도 했지만 올해는 그의 입수를 증명하는 자료는 제시되지 않았다.

타스 통신은 푸틴 대통령이 모스크바 근교에서 주현절 행사에 참여했지만 코로나19 팬데믹과 의료진의 권고를 이유로 2020년과 2022년에는 건너뛰었다고 전했다.