상가 10개실 분양, 각 실 42.6㎡ 구성 세대수 대비 낮은 상가비율로 희소성 확보

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 전라남도 광양시 광양읍 용강리에 위치한 ‘광양 푸르지오 센터파크’의 단지내 상가를 24일 분양한다고 20일 밝혔다.

광양 푸르지오 센터파크는 지하 3층~지상 29층, 10개동, 총 992세대 대단지로 지난해 12월 준공해 입주가 진행 중이다.

단지내 상가는 2개동, 지상 1층, 10개 점포 규모로 들어선다. 992세대의 고정수요를 확보하고 있으면서도 공급은 10개실에 그쳐 희소가치가 높다. 10개실은 42.6㎡(이하 전용면적)로 소형으로 구성했으며, 전면폭을 5m로 설계해 공간 활용도와 가시성을 높였다.

분양은 일반공개경쟁 입찰방식으로 24일 오전 10시부터 오후 1시까지 전라남도 광양시 광양읍에 위치한 광양 푸르지오 센터파크 견본주택에서 진행된다. 입찰보증금은 점포당 1000만원으로, 지정계좌에 입금 후 입찰신청서를 제출하면 된다. 낙찰자는 당일 발표되며 낙찰자를 대상으로 계약이 진행될 예정이다. 최저입찰가격은 1개 점포당 1억9320만원(VAT포함)으로 책정됐다.

대우건설 관계자는 “‘광양 푸르지오 센터파크’ 단지내 상가는 세대 대비 상가 비율이 매우 낮고 소형으로 구성돼 투자자와 실수요자로부터 많은 관심을 받을 것으로 예상된다”면서 “992세대의 고정수요와 함께 인근 약 4000세대 이상의 배후수요도 기대할 수 있어 투자가치가 높고, 향후 안정적인 상권 조성이 예상된다”고 전했다.