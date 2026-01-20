‘한복 입은 남자’, ‘오지게 재밌는 가시나들’ 3관왕 ‘매디슨 카운티의 다리’ 박은태·조정은 남녀주연상

[헤럴드경제=고승희 기자] 생몰연대가 알려지지 않은 미스터리 한국사의 주인공 장영실이 레오나르도 다빈치와 만난 뮤지컬 ‘한복 입은 남자’가 한국뮤지컬어워즈의 주인공이 됐다.

‘한복 입은 남자’는 19일 서울 세종문화회관 대극장에서 열린 제10회 한국뮤지컬어워즈 시상식에서 대상을 받았다. 이와 함께 편곡·음악감독상(이성준), 무대 예술상(서숙진 무대 디자이너)까지 가져가며 3관왕에 올랐다.

이 뮤지컬은 한 장의 그림에서 시작한다. 17세기 화가 루벤스가 그린 ‘한복 입은 남자’에 관한 다큐멘터리를 제작하던 방송국 PD 진석이 조선 시대 과학자 장영실에 대한 미스터리를 파헤치는 내용을 담는다. 이상훈 작가의 동명 소설을 원작으로 조선과 르네상스가 꽃핀 이탈리아를 오가는 이야기는 K-컬처 붐에 본격적으로 탑승한 작품이다.

뮤지컬을 제작한 엄홍현 EMK뮤지컬컴퍼니 대표는 “그동안 좋은 원작 소설을 바탕으로 뮤지컬을 많이 만들었는데, 한국의 미학으로 만든 뮤지컬은 처음이었다”며 “이른 시일 내 앙코르 무대로서 더 발전한 ‘한복 입은 남자’로 탄생시키겠다”고 소감을 말했다.

남녀주연상은 ‘매디슨 카운티의 다리’의 박은태와 조정은에게 돌아갔다. 박은태는 “뮤지컬이라는 시장에 항상 응원해 주신 팬 여러분들이 계셔서 저희 배우들이 밥 벌어 먹고살 수 있었다”며 “진심으로 감사드리고 무대에서 허튼짓하지 않고 최선을 다하는 배우가 되겠다”고 말했다.

조정은은 “겁도 많고 모든 게 신중한 성격이다 보니 작품 선택에 있어서 고민을 많이 하는 편인데 이 작품을 선택하지 않았다면 얼마나 크게 후회했을까 싶다”며 “2년 전 아버지께서 뮤지컬 시상식 이틀 후에 소천하시게 됐는데, 많이 생각난다. 아버지께 영광을 돌리고 싶다”고 했다.

남자조연상은 ‘알라딘’의 정원영, 여자조연상은 ‘라이카’의 한보라가 트로피를 가져갔다. 남자신인상은 ‘베어 더 뮤지컬’의 강병훈에게, 여자신인상은 ‘알라딘’을 통해 처음으로 뮤지컬에 도전한 이성경이 받았다. 앙상블상은 뮤지컬 ‘에비타’였다.

작품상 400석 이상 부문은 지난해 미국에서 토니상을 받고 국내 초연 10주년 기념 공연을 연 ‘어쩌면 해피엔딩’이 차지했다.

‘한복 입은 남자’와 함께 나란히 3관왕에 오른 작품은 이번 시상식에서 최다인 8개 부문 후보에 올랐던 ‘오지게 재밌는 가시나들’이다. 이 뮤지컬은 400석 미만 작품상을 비롯해 연출상(오경택), 극본상(김하진)까지 받아 3관왕을 차지했다. ‘오지게 재밌는 가시나들’은 다큐멘터리 ‘칠곡 가시나들’과 에세이 ‘오지게 재밌게 나이듦’을 원작으로 한글을 배우는 할머니들의 이야기를 담아냈다.

프로듀서상은 ‘시라노’와 ‘킹키부츠’, ‘물랑루즈!’, ‘베르테르’, ‘브로드웨이 42번가’ 등을 만든 예주열 CJ ENM 공연사업부장이 차지했다. 작곡상은 ‘라이카’의 이선영 작곡가, 안무상은 ‘위대한 개츠비’의 도미니크 켈리가 받았다. 무대예술상은 서숙진 디자이너와 ‘비하인드 더 문’의 고동욱 영상디자이너가 가져갔다. 아동가족뮤지컬상은 인기 지식재산권(IP)인 ‘캐치! 티니핑’ 시리즈를 원작으로 한 ‘사랑의 하츄핑’이 받았다. 공로상은 ‘스테이지업’ 사업 등을 통해 창작자를 지원해 온 CJ문화재단이 가져갔다.

2016년 시작한 한국뮤지컬어워즈는 국내 뮤지컬계의 한해를 결산하는 시상식이다. 작품, 배우, 창작, 특별 등 4개 부문에서 총 21명(팀)의 수상자를 선정한다. 이번 시상식에는 지난 2024년 12월 7일부터 지난해 12월 7일까지 국내에서 개막한 작품 102편이 출품, 역대 최다작이 경합을 벌였다.

올해 시상식엔 약 70편 내외의 창작 초연작이 배출됐다. 다만 대형 창작 뮤지컬은 올해 대상을 받은 ‘한복 입은 남자’ 뿐이었다. 신춘수 오디컴퍼니 대표가 리드 프로듀서로 참여, 브로드웨이에서 현지 창작진과 선보인 ‘위대한 개츠비’는 투어 버전임에도 창작 뮤지컬로 분류됐다. 대신 중소극장의 창작 뮤지컬은 부쩍 늘었다는 것이 올해 어워즈를 통해 볼 수 있는 뮤지컬계의 중요한 흐름이다.

이종규 한국뮤지컬협회 이사장은 “올해 5개 이상 후보에 오른 작품이 무려 9편이나 된다”며 “다양한 작품들이 창작, 작품, 배우 부문에서 골고루 경합을 벌인다는 점에서 그만큼 뮤지컬 시장이 두터워졌다는 방증이다”라고 말했다. 고희경 후보추천위원장은 “후보작들을 보면 새롭고 젊은 창작진 나오고 대학로 마니아뿐만 아니라 일반 관객들, 다양한 연령층과 계층들이 뮤지컬을 볼 수 있는 창작 작품이 많아졌다”며 “뮤지컬 시장을 확대하고 창작진의 역량이 단단해지고 있다는 걸 보여준다”고 평했다.