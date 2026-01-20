국내·외 하역 및 수송 등 업무협력 강화 친환경 물류 포장 솔루션 공동 개발

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데글로벌로지스가 생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 깨끗한나라와 함께 ‘지속 가능한 친환경 물류 생태계’ 구축을 위해 업무 협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

지난 19일 롯데월드타워에서 열린 업무협약식은 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사, 최현수 깨끗한나라 회장, 이동열 깨끗한나라 대표 등 양사 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

롯데글로벌로지스는 업무협약에 따라 깨끗한나라와의 물류 업무 협력을 강화한다. 기존에도 맡고 있었던 깨끗한나라 상품의 보관·납품 물류에 더해 올 1월부터는 국내·외 하역 및 수송부터 풀필먼트, 택배 배송까지 물류 전반으로 업무 영역을 확장하기로 했다.

이에 따라 롯데글로벌로지스는 통합 물류 운영 시너지를 통해 서비스 효율과 운임 경쟁력을 강화하는 한편 운송 노선을 최적화해 물류 운행에 발생하는 탄소도 크게 줄일 것으로 보고 있다.

이와 함께 양사는 각사 핵심역량을 바탕으로 하는 새로운 친환경 사업도 함께 추진한다. 먼저 양사는 택배용 종이상자를 대체할 수 있는 새로운 ‘친환경 물류 포장 솔루션’ 공동 개발에 나서기로 했다. 종이상자의 기능은 유지하며 한계를 보완하는 신소재를 개발하고 물류 현장 실증을 통해 개선해 나가며 상용화 및 양산을 추진할 예정이다.

양사는 폐자원의 ‘순환형 재활용’ 사업도 계획하고 있다. 롯데글로벌로지스가 물류센터에서 나오는 폐골판지를 수거하면 깨끗한나라에서 재가공해 롯데글로벌로지스의 고객사나 협력사의 상품 포장재로 다시 활용하는 식이다. 양사는 앞으로도 다양한 친환경 신사업 추진 방안을 모색하는 데 지속해서 협력하겠다는 방침이다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “깨끗한나라를 비롯한 다양한 기업과의 긴밀한 협력 관계를 통해 당사의 친환경 물류 사업과 ESG(환경·사회·지배구조) 역량을 강화하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.