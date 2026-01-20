[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구간송미술관은 올해 간송 전형필 선생 탄생 120주년을 맞아 추사 김정희와 겸재 정선을 주축으로 한 기획전을 준비하고 있다고 20일 밝혔다.

먼저 오는 4월에 예정된 추사 김정희 기획전은 ‘추사체’를 창조하고 19세기 화단에 영향력을 미쳤던 추사 김정희의 예술세계를 조망한다.

또 간송과 마찬가지로 병오년 생으로 올해 탄생 240주년을 맞는 김정희를 기념해 추사의 대표작품과 국보· 보물급 유물을 한자리에서 소개할 예정이다.

오는 9월에는 진경산수화의 대가인 겸재 정선을 소개하는 대규모 특별전이 펼쳐진다. 삼성문화재단의 호암미술관, 국립중앙박물관, 호림미술관 등 여러 기관과 개인이 소장한 겸재 정선의 작품들을 동시에 감상할 수 있다.

더불어 오는 7월에는 혜원 신윤복의 미인도를 전시하는 상설전시관도 공개될 예정이다. 미인도 전시는 단독 전시 공간 조성을 추진 중이며 2월에 예정된 사전 전시는 AI 기술을 접목한 관람객 참여형 작품으로 기획됐다.

대구간송미술관은 상설전 작품 교체 및 전시 환경 정비를 위해 오는 26일까지 임시 휴관한다. 오는 27일부터는 전면 교체된 상설전시 출품작들도 만나볼 수 있다.

전인건 대구간송미술관장은 “2026년은 간송 전형필 선생의 문화보국 정신을 오늘날의 언어로 확장하며 한국 고미술의 깊이를 대중과 공유하는 한 해가 될 것”이라며 “추사와 겸재라는 두 거장의 예술혼과 간송이 문화보국 정신으로 지킨 소장품을 선보이는 전시를 통해 우리 문화의 우수성을 느낄 수 있는 특별한 시간을 누리시길 바란다.”고 말했다.