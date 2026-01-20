국토부에 공동건의문 제출

[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북·충남·충북 등 3도 13개 시장·군수 협력체가 중부권 동서횡단철도의 국가철도망 구축계획 반영을 위해 공동 대응에 나섰다.

20일 영주시, 예천군 등에 따르면 중부권 동서횡단철도 건설을 위한 13개 시장·군수 협력체는 전날 국토교통부를 방문해 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 해당 노선을 신규 사업으로 반영해 줄 것을 촉구하는 공동건의문을 제출했다.

중부권 동서횡단철도는 경북(문경·예천·영주·봉화·울진), 충남(서산·당진·예산·아산·천안), 충북(청주·증평·괴산) 등 국토 동서 330㎞를 연결하는 초광역 철도망이다.

제5차 국가철도망 구축계획 확정을 앞두고 진행된 이번 방문은 남북축 위주로 구성된 기존 국가 철도망을 보완하고 중부권에 부족한 동서축 철도 서비스를 확충하기 위해 추진됐다.

협력체는 중부권 동서횡단철도가 서산에서 울진까지 국토 동서를 2시간대로 연결해 물류·관광·경제 벨트를 구축하는 국가 균형발전의 핵심 사업임을 강조했다.

또 해당 사업은 제21대 대통령 국정운영 5개년 계획에 반영된 대통령 지역공약으로 정책적 당위성과 추진 필요성을 충분히 갖추고 있다는 점도 함께 설명했다.

주요 건의 내용은 서산~울진 간 2시간대 이동 체계 구축, 청주국제공항과 연계한 대량 수송 체계 확보, 약 6만명 고용 유발 효과를 통한 인구 감소 대응과 국가균형발전 실현 등이다.

중부권 동서횡단철도는 2016년 12개 시·군이 참여한 협력체 구성 이후 2022년 증평군이 합류하며 현재 13개 시·군이 참여하는 초광역 협력 사업으로 추진돼 왔다.

이 과정에서 협력체는 두 차례에 걸쳐 총 79만명의 주민 서명부를 정부에 제출하는 등 지역사회의 강력한 공감대를 바탕으로 사업 필요성을 지속적으로 건의해 왔다.

그 결과 2019년 제3차 국가철도망 구축계획에는 일부 구간이 신규 사업 또는 추가검토사업으로 반영됐다.

2021년 제4차 국가철도망 구축계획에서는 전 구간이 추가검토사업으로 반영되는 성과를 거뒀다.

이날 국토교통부 장관을 만난 엄태현 영주시장 권한대행 부시장은 “중부권 동서횡단철도는 대한민국 철도 네트워크의 완결성을 높이고 진정한 지방시대를 여는 핵심 동력”이라며 “650만 중부권 시·도민의 염원을 담아 이번 국가계획에 반드시 신규 사업으로 반영돼야 한다”고 말했다.

김학동 예천군수는 “중부권 동서횡단철도는 650만 중부권 주민의 이동 환경을 획기적으로 개선하고 지역 간 균형 있는 성장을 이끌 국가적 기반 사업”이라며 “제5차 국가철도망 구축계획에 신규사업으로 반드시 포함돼야 한다”고 강조했다.