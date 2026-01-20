블록체인 기반 디지털 거래시스템 개발 완료 조각투자·실시간 결제 가능…규제 승인 절차 착수

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 뉴욕증권거래소가 블록체인 기술을 활용해 연중무휴 주식 거래가 가능한 디지털 거래 플랫폼 구축에 나선다. 기존 자본시장의 거래 시간과 결제 구조를 근본적으로 바꾸는 시도로, 토큰증권을 둘러싼 제도화 논의에도 속도가 붙을 전망이다.

뉴욕증권거래소의 모기업인 인터콘티넨털익스체인지는 19일(현지시간) 뉴욕증권거래소가 토큰증권의 거래와 결제를 위한 신규 거래 플랫폼 개발을 완료하고, 규제당국 승인을 추진 중이라고 밝혔다.

이 플랫폼은 분산원장 기술을 기반으로 뉴욕증권거래소에 상장된 주식과 상장지수펀드(ETF)를 연중무휴로 거래할 수 있도록 설계됐다. 기존 정규장·시간외 거래 개념을 넘어 24시간 거래가 가능해지는 구조다.

특히 주식을 금액 단위로 나눠 거래하는 조각투자가 가능하며, 거래 이후 결제도 실시간으로 이뤄진다. 현재 증권 거래에서 통상 1~2영업일이 소요되는 결제 기간이 사실상 사라지는 셈이다.

ICE는 이번 플랫폼을 통해 거래, 결제, 자산 보관(커스터디), 자본 조달까지 아우르는 온체인(on-chain) 금융 인프라를 구축한다는 구상이다. 마이클 블로그런드 ICE 전략이니셔티브 부사장은 “토큰증권 지원은 글로벌 금융이 새로운 단계로 이동하는 과정에서 ICE 전략의 결정적인 전환점”이라며 “온체인 시장 인프라를 본격적으로 운영하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

나스닥에 이어 뉴욕증권거래소까지 토큰증권 거래에 본격적으로 나서면서, 전통 증권시장과 블록체인 기반 금융의 결합이 가속화될 것이라는 관측이 나온다. 특히 24시간 거래와 실시간 결제가 현실화될 경우, 글로벌 투자자들의 접근성과 유동성 구조에도 상당한 변화가 예상된다.