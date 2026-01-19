[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군이 2025년 전격 시행한 ‘농어촌버스 무료승차’ 정책이 대중교통 이용 활성화와 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣은 것으로 나타났다.

19일 의성군이 집계한 자료에 따르면 2025년 한 해 동안 농어촌버스 이용객 수는 총 54만6823명으로 2024년 45만763명 대비 9만6060명(21.3%) 증가했다.

월별 이용 현황을 보면 2025년은 1월부터 12월까지 전 기간에서 전년 동월 대비 이용객 수가 증가한 것으로 나타났다.

2024년에는 월 이용객 4만명을 넘긴 달이 4월과 5월 두 달에 그쳤으나 2025년에는 2월을 제외한 모든 달에서 4만 2000명 이상을 기록했으며 9월에는 5만명(5만 309명)을 돌파했다.

특히 하반기(7~12월) 이용객 증가 폭이 두드러졌다. 정책 시행 초기인 상반기에도 꾸준한 증가세를 보였으나 7월 이후부터는 이용객이 큰 폭으로 늘어나 하반기 기준 전년 대비 30% 이상 증가한 것으로 분석됐다.

이는 무료승차 제도가 군민들의 일상 속에 안정적으로 정착되면서 자가용 대신 대중교통을 이용하는 생활 패턴이 형성된 결과로 풀이된다.

의성군은 관내 농어촌버스 무료승차 정책과 함께 관외 지역에서 대중교통을 이용하는 주민의 대중교통비를 지원하는 정책을 상반기 중에 추가 시행해 보다 촘촘한 교통복지 체계를 구축할 계획이다.

김주수 의성군수는 “이번 통계는 농어촌버스 무료승차 정책이 교통비 부담 완화와 대중교통 활성화라는 정책 목표를 성공적으로 달성하고 있음을 보여준다”며 “앞으로도 군민이 보다 편리하고 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 교통복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.