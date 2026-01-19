[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군이 지난해 3월 경북산불로 관광산업에 큰 피해를 입고서도 연간 관광객 수가 7.7% 증가하는 성과를 거뒀다.

19일 통신회사 KT의 빅데이터 집계에 따르면 지난해 영덕군 관광객은 전년보다 약 78만명 늘어난 1090만명으로 집계됐다.

한국관광공사 관광데이터랩 분석 결과 체류시간은 2.8%, 숙박 방문자 비율은 8.2%, 관광 소비는 17.5% 증가해 관광의 질도 함께 개선된 것으로 나타났다.

이는 신규 관광 프로그램 운영과 체류형 관광 정책, 교통 인프라 확충 등의 효과로 분석된다.

영덕군은 ‘진달래 심기 투어’ 등 자연 복원형 관광과 단체 인센티브, 관광택시, 야간 관광 콘텐츠를 통해 체류와 소비를 늘렸다.

동해중부선 개통과 KTX 운행, 영덕–포항 고속도로 개통도 관광객 증가에 영향을 미쳤다.

영덕군 관계자는 “어려운 상황 속에서도 위기를 기회로 삼아 관광 체질 개선에 힘써온 노력이 가시적인 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 지속 가능한 체류형 힐링도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.