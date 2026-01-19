[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북도·포항시는 19일 포항시청 대회의실에서 씨앤피신소재테크놀로지(주)와 5000억원 규모의 투자 양해 각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식에 이철우 경북지사, 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 시도 의원, 따이주푸 씨앤피신소재테크놀로지(주) 대표이사, 엄기천 포스코퓨처엠 사장, 김동환 (주)피노 CEO, 기관 관계자 등이 참석했다.

이번 협약으로 씨앤피신소재테크놀로지(주)는 5000억원을 들여 2026~30년 5년간 포항 영일만4일반산업단지 4만5198㎡ 터에 에너지저장장치(ESS)와 전기자동차용 LFP 양극재 생산 설비를 구축한다.

총 생산 규모는 연간 5만t, 에너지 용량 기준으로 연간 29기가와트시(Gwh)에 이르며, 투자가 완료되면 250명의 신규 일자리 창출로 지역 일자리 확대와 경제 활성화에도 크게 이바지할 것으로 기대한다.

피노와 포스코퓨처엠의 합작사인 씨앤피신소재테크놀로지(주)는 애초 삼원계(NCM) 전구체 양산을 목표로 설립했으나, AI 데이터 센터 확산 등으로 전력 수요가 급증하면서 ESS 시장이 빠르게 확대돼 LFP 양극재 소재 산업까지 확장해 사업을 추진한다.

앞으로 시장 여건과 수요에 맞춰 삼원계 전구체 사업도 단계적으로 추진할 방침이다.

또 씨앤피신소재테크놀로지(주)의 투자 결정은 LFP 배터리가 열 안정성이 뛰어나 화재 위험이 낮고 수명이 길어 장기간 반복 충방전이 필요한 ESS에 적합한 소재로 평가되고 있기 때문이다.

또 니켈·코발트 등 고가 원자재 사용을 최소화해 가격 경쟁력이 우수하고 활용 분야가 빠르게 확대되는 시장 여건을 반영한 것이다.

이에 따라 이번 투자가 완료되면 포항은 국내 LFP 배터리 소재 산업 생태계 구축에 실질적으로 기여할 것으로 기대한다.

향후 삼원계 전구체 사업까지 단계적으로 확대될 경우, 삼원계 전구체와 LFP 양극재를 아우르는 기술력과 안정적인 수요 기반을 동시에 확보할 수 있을 것으로 보인다.

이강덕 포항시장은 “이번 투자를 계기로 포항의 이차전지 소재 산업 경쟁력이 한층 강화할 것으로 기대되며, 포스코퓨처엠과 피노가 투자한 씨앤피신소재테크놀로지(주)가 포항에 안정적으로 정착하고 초일류 기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이철우 경북지사는 “글로벌 이차전지 산업이 전환기를 맞는 상황에서 경북을 믿고 대규모 투자를 결정해 준 씨앤피신소재테크놀로지㈜에 깊이 감사드린다”며 “이번 투자는 경북 이차전지 산업이 캐즘을 넘어 새로운 성장 국면으로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.