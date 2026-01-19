[헤럴드경제(대구·안동)=김병진 기자]최근 6·3 지방선거를 앞두고 대전·충남, 광주·전남에 이어 부산·경남 등 전국 광역자치단체들이 행정통합 속도전을 벌이고 있는 가운데 대구시와 경북도가 다시 분주해지고 있다.

19일 대구시와 경북도 등에 따르면 이철우 경북도지사와 김정기 대구시장 권행대행 행정부시장이 20일 오후 경북도청에서 행정통합과 관련한 논의를 시작한다.

대구시와 경북도는 2020년과 2024년 두 차례에 걸쳐 행정통합을 시도했지만 성과를 얻지 못했다.

대구시와 경북도는 이들 자치단체보다 수년 앞서 행정통합을 추진했었지만 홍준표 전 대구시장이 대선에 출마하기 위해 중도 사퇴하면서 동력을 잃은 상태로 이대로라면 대구·경북이 통합 경쟁에 뒤처질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

행정통합이 성사되면 정부로부터 ‘파격적인 권한 이양’과 ‘재정 특례’가 보장되는데 다른 지자체에 뒤처지면 미래 성장동력이 절실한 대구경북으로서는 뼈아픈 처지가 되기 때문이다.

대구시와 경북도의 이번 행정통합 논의 재개는 행정통합이 선택의 문제가 아니라 생존의 문제라는데 인식을 함께 하고 있는 만큼 더 늦기 전에 머리를 맞대야 한다는 여론에 응한 것으로 관측된다.

이철우 경북도지사는 최근 “지방을 인구 500만명 단위로 통합하는 국가 행정체계 개편”이라는 거시적 청사진을 제안했다. 하지만 경북북부지역의 통합 반대여론과 일부 경북도의원의 반대는 여전히 극복하지 못하고 있다.

김정기 대구시장 권한대행은 “정부의 행정통합에 따른 권한이양, 특례 지원 의지가 확인된 만큼 대구시와 경북도가 지역정치권과 조속히 협의해 민선9기에 출범토록 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.