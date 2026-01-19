고하도·달리도·외달도·장좌도…사람이 살고 머무는 섬으로 가꾼다

[헤럴드경제(목포)=김경민기자]목포시는 19일 조석훈 목포시장 권한대행 주재로 ‘섬권역 현안업무 점검회의’를 개최하고, 관내 섬 지역의 정주여건 개선과 관광자원 활용을 통한 지역경제 활성화 방안을 종합 점검했다.

이번 회의는 ‘목포 큰그림 프로젝트’의 일환으로 추진 중인 권역별 현안업무 점검의 세 번째 회차로, 고하도·달리도·외달도·장좌도 등 관내 섬권역에서 추진 중이거나 추진 예정인 14개 주요 사업을 대상으로 사업 추진 상황과 향후 계획을 면밀히 살펴보기 위해 마련됐다.

회의에는 부시장을 비롯해 관련 국장 및 부서장이 참석해 각 사업별 추진 현황을 공유하고, 주민 생활과 직결되는 정주 인프라 확충과 관광 활성화를 통한 지속 가능한 섬 발전 방향에 대해 집중 논의했다.

특히 고하도에서는 ▲국립세월호 생명기억관 건립 ▲해상데크 및 해안동굴 탐방로 조성 ▲어촌뉴딜300 사업 ▲바다낚시공원 조성 등 섬의 자연환경을 보존하면서 주민 생활 여건을 함께 개선하는 사업들을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

달리도와 외달도에서는 ▲달리도~외달도 보행연도교 설치 ▲진입 해안도로 정비 등을 통해 섬 간 접근성을 강화하는 한편, ▲외달도 ‘가고 싶은 섬 가꾸기’ ▲보타닉가든 조성 ▲해수풀장 및 해수욕장 운영 등 체류형 관광 기반 확충 사업에 대해 의견을 모았다.

장좌도에서는 ▲해양관광리조트 조성 사업을 중심으로 관광객 체류를 유도하고, 지역경제 활성화로 이어질 수 있는 해양관광 거점 조성 방안이 점검됐다.

목포시는 이번 회의를 통해 섬 주민의 일상 불편을 해소하고 생활 기반을 단계적으로 개선하는 한편, 섬 고유의 자연과 자원을 살린 관광 콘텐츠를 연계해 지역경제로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나간다는 방침이다.

조석훈 권한대행은 “섬은 시민의 삶이 이어지는 소중한 생활공간”이라며 “그동안 섬별로 흩어져 추진되던 사업들을 하나의 통합 관리체계로 정비해 사업의 실행력과 연속성을 높이고, 실제 주민들의 일상에 변화를 가져올 수 있도록 하나하나 꼼꼼히 챙겨 나가겠다”고 말했다.