[헤럴드경제=조용직 기자] 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회(위원장 강창희)는 19일 조직위 대회의실에서 영화감독 장유정을 2027년 8월 임기의 개폐회식 총감독으로 위촉했다고 밝혔다.

장유정 총감독은 ‘정직한 후보 1, 2’와 ‘부라더’ 등 영화를 비롯해 연극과 드라마에서도 활동하고 있는 연출가다. 특히 2018 평창동계올림픽 당시 송승환 총감독과 함께 개폐회식 부감독으로 참여해 폐회식을 연출하며 호평 받았다.

강창희 조직위원장은 “풍부한 연출 경험을 지닌 장유정 총감독과 함께 의미 있고 차별화된 무대를 선보이겠다”고 말했다.

장유정 총감독은 “젊은 세대의 역동성과 연대의 가치를 조화롭게 담아, 세계를 하나로 잇는 감동적인 무대를 선보이겠다”고 밝혔다.

한편, 2027 충청 유니버시아드대회는 2027년 8월 1일부터 12일까지 대전, 세종, 충북, 충남 등 충청권 4개 시도에서 열린다. 개회식은 대전월드컵경기장에서, 폐회식은 세종중앙공원에서 개최되며, 150여 개국 1만5000여 명의 대학생 선수들이 18개 종목에서 열전을 펼칠 예정이다.