- 2026년 산림청 제1회 산림과학기술위원회 개최…재해대응·지역성장 초점

산림청이 역대 최고 금액의 R&D 예산을 투입한다. 산림청은 지난 16일 대전 KW컨벤션에서 2026년 제1회 산림과학기술위원회를 개최해, 2026년 산림과학기술 연구개발사업(R&D) 시행계획과 2027년 신규 추진 예정인 연구개발사업 9건에 대한 투자 방향을 심의·확정했다고 밝혔다.

2026년도 산림과학기술 연구개발사업 예산은 산림청 개청 이래 역대 최대 규모인 1656억원으로 편성했으며, ▷기후재난 위기대응 연구, ▷지역상생, ▷산림생명자원 등에 집중 투자해 산림 현안을 해결해 나가겠다는 의지다.

세부적으로는 ▷산불 조기 예측 및 현장 의사결정 지원, ▷산사태 감지부터 대피-조사-복구까지의 전주기 예측·대응, ▷소나무재선충병을 포함한 산림병해충 사전 예찰·방제하는 ‘재난 대응 분야’ 연구를 중점 추진한다.

또한 산불진화대원 등 최종사용자(End-User)가 연구 과정에 직접 참여하는 리빙랩 방식과, R&D 시제품의 현장 실증을 위한 테스트베드 과정을 연구 과정에 적극 도입해 최종 성과물의 완성도를 높일 예정이다.

오는 2027년에는 산림과학기술 후속 투자로 연속성 있는 연구개발사업을 추진할 예정이다. AI 등 첨단 기술을 중심으로 산림재난과 중대재해 발생율을 대폭 줄이기 위해 산불 헬기 진화 효율을 개선하고, 산림산업 작업자의 안전을 확보할 수 있는 기술 분야에 적극 투자할 예정이다.

또한 ‘5극3특’ 중심의 국가균형성장 이행을 위해, 산림바이오자원을 활용한 지역 특화 산업화 모델을 발굴하고, 산림바이오 혁신성장거점과 연계한 생명소재 양산화 기술을 기획하는 등 주요 권역별 ‘지역 자생 산림모델’을 키워나갈 계획이다.

박은식 산림청 차장은 “산림분야 R&D 예산이 역대 최대 규모로 편성된 만큼, 그에 걸맞는 국민체감형 연구 성과 창출이 어느 때보다 중요하다”며 “산불·산사태·재선충 등 산림재해 현안을 해결하고, 지역 임업인의 소득이 확대될 수 있도록 내실있는 연구개발을 추진하겠다”고 밝혔다.