글로벌 회계법인 벡슬리 Bexley가 아시아 기업을 대상으로 한 회계자동화 BPO(Accounting Automation BPO) 구조를 확대하고 있는 것으로 알려졌다.

업계에 따르면 벡슬리는 아시아 주요 국가의 대기업 및 중견 그룹사를 중심으로, 기존 회계·재무 아웃소싱을 자동화 중심 구조로 재편하는 BPO 모델을 적용해 왔으며, 최근 그 적용 범위를 단계적으로 넓히고 있다. 단순 인력 대체형 아웃소싱이 아니라, 기업의 재무 흐름과 내부 통제를 구조적으로 자동화하는 방식이라는 점이 특징으로 꼽힌다.

글로벌 회계법인들이 운영하는 회계자동화 BPO는 재무 데이터 수집, 검증, 내부 보고, 통제 프로세스를 하나의 시스템으로 통합하는 구조를 기반으로 한다. 이를 통해 기업 경영진은 실시간에 가까운 재무 현황을 확인할 수 있으며, 인위적 오류나 내부 리스크를 사전에 차단할 수 있는 환경을 갖추게 된다. 글로벌 금융사와 대기업들이 이러한 구조를 선호하는 이유로도 지목된다.

벡슬리는 회계자동화 BPO 설계 과정에서 각 기업의 재무 구조, 지배 구조, 해외 법인 운영 방식까지 함께 분석하는 것으로 전해진다. 이에 따라 단순 비용 절감 목적의 BPO가 아니라, 글로벌 확장과 투자 유치, 내부 통제 강화를 동시에 고려한 재무 인프라 구축 모델로 활용되고 있다는 평가다.

특히 아시아 기업들의 경우 국가별 회계 기준과 규제 환경이 상이해, 전통적인 수작업 중심 회계 구조에서는 관리 부담과 리스크가 누적되는 경우가 많다. 이에 따라 글로벌 기준에 맞춰 자동화된 회계 BPO 구조를 도입하려는 수요가 증가하고 있으며, 벡슬리 역시 이러한 흐름에 맞춰 아시아 전반에서 적용 범위를 확대하고 있는 것으로 알려졌다.

업계 관계자는 “회계자동화 BPO는 이제 효율화의 문제가 아니라, 글로벌 기업으로 평가받기 위한 기본 인프라에 가깝다”며 “벡슬리처럼 글로벌 회계법인이 설계한 자동화 구조는 금융사, 투자자, 감사 관점에서도 신뢰도가 높을 수밖에 없다”고 말했다.