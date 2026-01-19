8000억 규모…1730세대 특화설계 지하철 1·4호선 ‘더블역세권’ 입지 성수4 등 핵심지 수주 확대 박차

대우건설은 17일 부산 동래구 사직동 일원에 위치한 사직4구역 재개발 정비사업의 시공사로 선정됐다고 19일 밝혔다.

사직4구역 재개발 사업은 지하 4층~지상 39층, 11개동, 1730세대의 공동주택과 부대복리시설을 건설하는 프로젝트로 공사금액은 7923억원 규모다.

사직4구역은 부산 지하철 1·4호선 동래역, 3·4호선 미남역, 4호선·동해선 교대역이 인접해 인근 주요 도심지로 이동이 편리한 역세권 입지를 자랑한다. 주변에는 동래구의 풍부한 교육 인프라와 대형 백화점, 온천천, 사직종합운동장 등 정주여건을 고루 갖추고 있다.

대우건설은 사직4구역에 ‘푸르지오 그라니엘(PRUGIO GRANIEL)’이라는 단지명을 제안했다. 단지명은 위대한 주거역작을 뜻하는 ‘그랜드(Grand)’와 하늘을 의미하는 프랑스어 ‘시엘(Ciel)’을 조합했다. 사직 중심 입지에 최상의 주거 랜드마크를 세우겠다는 의지를 담았다.

대우건설은 단지 특화 설계를 위해 글로벌 설계사 ‘아카디스(ARCADIS)’와 협업했다. 두 곳의 최상층 스카이 커뮤니티와 6281㎡(약 1900평) 상당의 ‘트리플 선큰 파크’를 조성해 대단지 조경 및 휴식 공간을 극대화했다.

세대당 12.2㎡(3.7평)의 커뮤니티에는 다목적체육관, 피트니스클럽, 그룹운동(GX) 및 필라테스룸, 사우나, 독서실, 시니어클럽 등 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설도 선보일 계획이다.

대우건설 관계자는 “사직 4구역은 우수한 입지 조건에 대우건설의 시공능력과 설계가 더해져 부산의 새로운 주거 이정표가 될 것”이라며 “조합원들의 신뢰에 보답하기 위해 지역 최고의 명품 단지를 선보이겠다”고 밝혔다.

한편 대우건설은 작년 실적을 상회하는 수주고 달성을 목표로 삼고, 본격적인 실적 쌓기에 나서고 있다.

최근에는 서울 한강변 정비사업의 핵심 요충지인 성수4지구에 ‘온리 원(Only One) 성수’ 청사진을 제시하며 입찰을 공식화했다. 아울러 신이문역세권 재개발, 안산 고잔연립5구역 재건축 등 서울 및 수도권에서 수주 유력 고지를 선점하는 등 공격적인 행보를 이어갈 계획이다. 서정은 기자