150억원 규모 사회공헌 프로젝트 병원·스타트업 컨소시엄 다수 포함 6개월 연구 후 본격 검증 단계 돌입

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상이 발달지연·발달장애 아동을 위한 조기개입 설루션 공모사업 ‘아이마음 탐사대’에서 스페이스(SPACE) 1단계 진출팀 12개를 최종 선정했다고 19일 밝혔다.

아이마음 탐사대는 3년간 총 150억원 규모로 현대해상이 후원하고 세브란스병원, 세이브더칠드런 코리아, 임팩트스퀘어가 공동 주관하는 사회공헌 프로젝트다. 발달지연·발달장애 아동의 조기 발견과 개입을 위한 혁신적인 설루션을 발굴해 검증·확산하는 것을 목표로 한다.

현대해상은 총 304개 지원팀 가운데 잠재력이 높은 31개 팀을 스페이스 제로(0) 단계로 선정하고 임상계획 고도화를 지원했다. 전문가 심사위원 피드백을 전달하고 임상 현장 방문을 통한 실사를 진행하는 등 단순한 선발 심사를 넘어 설루션의 완성도를 높이는 과정에 참여했다.

이후 선발된 스페이스 1단계 진출팀들은 앞으로 6개월간 실제 아동들을 대상으로 파일럿 연구를 수행하며, 각 설루션의 실현 가능성과 초기 효과성을 검증한다.

진출팀 대표 기관은 ▷가톨릭대 인천성모병원 소아재활의학과 컨소시엄 ▷동국대 일산병원 정신건강의학과 컨소시엄 ▷서울대병원 재활의학과 컨소시엄 ▷서울대병원 행동발달증진센터 컨소시엄 ▷이화여대 언어병리학과 ▷푸르메재단 넥슨어린이재활병원 정신건강의학과 ▷푸르메재단 넥슨어린이재활병원 재활의학과 ▷잼잼테라퓨틱스 ▷언어발전소 컨소시엄 ▷뉴다이브 컨소시엄 ▷솔리브벤처스 컨소시엄 ▷휴레이포지티브 컨소시엄 등 총 12개 팀이다. 아동발달 전문성을 갖춘 병원과 기술력을 갖춘 스타트업, 둘 이상의 기관이 협력하는 컨소시엄 팀이 다수 선정됐다.

SPACE 1단계를 통과한 최종 6개 팀은 SPACE 2단계로 진출해 팀당 총 11억원의 지원을 받아 80명 이상의 아동을 대상으로 무작위대조실험(RCT)을 수행하고, 설루션의 과학적 효과성을 본격적으로 입증하게 된다. 현대해상은 검증된 설루션을 바탕으로 아동 조기개입 치료에 보다 효과적으로 활용될 수 있도록 지원할 계획이다.

정경선 현대해상 부사장은 “아이마음 탐사대는 3년에 걸쳐 단계별 검증 구조로 운영되는 공모사업으로, 효과성이 검증된 설루션에 더욱 집중적으로 자원이 투입될 수 있도록 설계됐다”며 “상당한 시간과 자원이 투입되는 과정이지만, 발달지연·발달장애 아동과 가족에게 실제로 도움이 되는 변화를 만들고자 이런 구조를 선택했다”고 말했다.