트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임 독립 수면 환경 가능… 매트리스 따로 사용 부부에게 제격 국내 전동침대 시장 선도하고 있는 ‘N32 모션베드’와 호환 가능\

[헤럴드경제=홍석희 기자] 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 새해를 맞아 프레임 신제품 ‘마르피(Marfi)’를 출시했다.

마르피는 N32가 처음으로 선보이는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임으로, 슈퍼싱글(SS) 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 올려놓을 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

프레임을 따로 사용하는 것보다 한층 깔끔하면서도 고급스러운 공간 연출이 가능하며, 각자의 수면 습관과 취향, 그리고 체형 등에 따라 독립적인 수면 환경을 구현할 수 있다. 시몬스 침대는 “같은 공간에서 잠을 자더라도 독립수면을 선호하는 요즘 부부들에게 제격”이라고 설명했다.

특히 마르피는 N32의 대표 제품으로 국내 전동침대 시장을 선도하고 있는 ‘N32 모션베드’와 호환이 가능하다. 라이프스타일에 맞춰 한쪽에만 모션베드를 둘 수도 있어 활용성 또한 우수하다. 색상은 웜그레이톤의 라이트그레이로 침실 분위기를 한층 따뜻하게 연출하며, 어떤 인테리어와도 자연스러운 조화를 이룬다.

여기에 다른 N32 프레임들과 마찬가지로 국가 공인 기준(E1)보다 높은 E0 등급의 친환경 자재만을 사용해 안심하고 사용할 수 있다.

한편, N32는 ‘기업은 세상을 이롭게 해야 한다’는 경영철학 아래 지속돼 온 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 프리미엄 비건 매트리스 브랜드로, 브랜드 문화, 비주얼, 콘셉트 등 전반적인 전개 방식에서 뚜렷한 차별성을 보여주며 시몬스와는 독립적인 ‘멀티 브랜드’라는 평을 받고 있다.