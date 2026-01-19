200美국채혼합, 1년 수익률 42% 삼성전자채권혼합, 1년 수익률 39%

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 ‘KODEX 200미국채혼합 상장지수펀드(ETF)’가 1년 수익률 42.2%를 기록하며, 국내 채권혼합형 ETF 가운데 전체 수익률 1위를 차지했다고 19일 밝혔다.

해당 상품은 국내 주식시장의 대표지수인 코스피200 지수에 40%, 미국채 10년물에 60% 투자하는 ETF다. 최근 코스피 지수의 가파른 성장세에 힘입어 6개월 수익률 28.8%, 3개월 수익률 14.7%를 기록하며 이 구간에서도 1위를 차지했다.

KODEX 삼성전자채권혼합도 1년 수익률 39.0%를 기록하며 전체 채권혼합형 ETF 가운데 2위에 올랐다. 반도체 대장주로 최근 주가가 급등한 삼성전자를 30%까지 편입하며 국고채 3년에 70% 비중으로 투자한다. 국내 상장 주식 단일 종목과 채권을 혼합한 유일한 ETF다. 3개월 수익률 13.2%, 6개월 27.7%로 KODEX 200미국채혼합 뒤를 이었다.

투자자들의 선택도 이어졌다. 해당 상품들의 지난해 합산 개인 순매수는 420억원, 은행 순매수는 4032억원이다. 현재 KODEX 200미국채혼합의 순자산은 8166억원, KODEX 삼성전자채권혼합의 순자산은 4054억원으로, 두 ETF의 합산 순자산 총액은 1조2000억원을 돌파했다.

삼성자산운용은 해당 상품들이 개인연금 및 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능한 만큼, 최소 30% 이상을 안전자산으로 편입해야 하는 연금 투자자들의 수요가 높았던 것으로 분석했다. 특히, 최근 급등세인 코스피 200과 삼성전자 투자를 통해 국내 증시의 상승세를 추종하면서 채권에서 발생하는 이자수익을 함께 얻을 수 있는 점을 장점으로 꼽았다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “국내주식 혼합형 ETF 2종은 국내 주식시장이 더 좋은 모습을 보일 것으로 기대하는 투자자들이 안정적으로 장기 투자하기에 적합한 상품”이라며 “안정적인 노후 자금 운용을 위해 변동성을 낮춘 상품을 출시하고, 매월 중순 분배금을 지급해 현금 흐름 시기를 다양화하는 등 투자자들에게 더 나은 상품을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

두 ETF 모두 분배 기준일은 15일로 월중 분배를 지급한다.