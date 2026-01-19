송언석 “李 대통령, 쌍특검 수용하고 장동혁과 영수회담 나서야”

장동혁 국민의힘 대표가 19일 오전 국회 로텐더홀에서 더불어민주당의 공천 뇌물·통일교 게이트 특검 수용을 촉구하며 닷새째 단식 농성을 하고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=김해솔·정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 단식 5일째인 19일 “대한민국을 지킬 수만 있다면 목숨을 바쳐 싸우겠다는 각오를 꺾지 않겠다”고 했다.

장 대표는 이날 오전 국회 로텐더홀에서 열린 최고위원회의에서 “목숨을 걸고 국민께 호소드리고 있다”며 이같이 말했다. 여권에 쌍특검(통일교·공천 헌금) 수용을 촉구하며 시작된 장 대표 단식은 이날로 5일째를 맞고 있다.

장 대표는 “점차 한계가 오고 있다”며 “하지만 여기서 멈춘다면 대한민국에 미래는 없을 것”이라고 말했다.

송언석 원내대표는 “하루가 다르게 안색이 나빠지고 건강이 악화되는 모습을 보는 것이 너무 마음 아프다”며 “개인적으로는 장 대표가 단식을 그만 접고 건강을 챙겨 이재명 정권의 무도함과 더 맞서 싸울 수 있게 하는 것이 어떨까 하는 생각”이라고 말했다.

그러면서 송 원내대표는 “이재명 대통령에게 다시 한번 촉구한다. 쌍특검 수용은 국정 기조 전환의 출발점”이라며 “쌍특검을 수용하고 장 대표와 민생 경제 중심의 국정 운영을 위한 영수 회담에 즉각 나서기를 다시 한번 촉구한다”고 강조했다.


