20·21일 이틀간 라이브… 소곱창 대 차돌짬뽕

[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑이 지난해 11월 시청자들의 큰 호응을 얻었던 개그계 대표 라이벌 ‘팽현숙 VS 이봉원’의 맛 대결 2차전을 선보인다. 이번 방송은 각자의 자존심을 건 대표 메뉴를 통해 추운 겨울철 소비자들의 입맛을 공략할 예정이다.

이번 맛 대결은 오는 20일과 21일 오후 5시 40분부터 이틀간 라이브로 진행된다. 먼저 20일에는 ‘팽현숙 소곱창전골’이 시청자를 찾는다. 깨끗하게 손질된 소곱창에 팽현숙만의 비법 양념 육수를 더해 깊고 얼큰한 맛을 낸 것이 특징이다. 특히 식사의 완성도를 높이기 위해 사누끼 우동사리 2팩을 함께 구성해 풍성함을 더했다.

이어 21일에는 ‘이봉원의 바름원 차돌짬뽕전골’이 바통을 이어받는다. 짬뽕 특유의 시원한 맛은 유지하면서 자극적인 요소는 줄여 남녀노소 부담 없이 즐길 수 있도록 기획됐다. 고기 육수 기반의 한식 스타일 소스를 적용해 깔끔한 풍미를 구현했으며, 구매 고객에게는 면사리 3팩이 추가 증정된다.

홈앤쇼핑은 이번 방송을 기념해 고객 참여형 이벤트도 마련했다. 21일까지 홈앤쇼핑 이벤트 페이지에 댓글을 작성하면 참여가 완료되며, 라이브 방송 중 해당 상품을 구매한 고객은 경품 당첨 확률이 높아진다. 경품은 각 프로그램당 50만원씩, 총 100만원의 홈앤쇼핑 적립금이 추첨을 통해 지급될 예정이다.

홈앤쇼핑 관계자는 “겨울철 가정에서 든든하게 즐길 수 있는 전골 메뉴를 엄선해 이번 대결을 준비했다”며 “진한 국물이 매력적인 곱창전골과 시원하고 깔끔한 차돌짬뽕전골 중 어떤 메뉴를 선택할지 고민하는 재미까지 함께 느껴보시길 바란다”고 전했다.