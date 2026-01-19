[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 1기 행정부의 2인자였던 마이크 펜스 전 미국 부통령은 18일(현지시간) 트럼프 대통령의 그린란드 병합 추진에 대해선 찬성하지만, 북대서양조약기구(NATO·나토) 일부 동맹국에 관세 부과를 예고한 데 대해선 우려감을 보였다.

펜스 전 부통령은 이날 CNN 방송 인터뷰에서 “지금 당장은 대통령이 무엇을 이루려는 게 아니라 ‘어떻게’ 이루려고 하는지에 문제가 있다고 본다”고 밝혔다.

그는 “여기서 이루려는 ‘무엇’은 미국의 이익에 완전히 부합한다”며 “최초로 그린란드 매입을 제안한 이는 알래스카 매입을 협상한 에이브러햄 링컨 전 대통령의 국무장관이었다”고 했다.

펜스 전 부통령은 그러면서도 “내 생각에 이 목표를 달성하기 위해 나토 동맹국에 일방적으로 관세를 부과하면서 의문시되는 헌법 권한을 쓰는 데 우려를 갖고 있다”며 “이를 (그린란드에)군사적 침공을 위협한 일만큼 우려한다. 그 위협은 더는 논의되지 않는 듯하다”고 했다.

그는 또 덴마크가 9·11 테러 당시 미국을 위해 군대를 파견, 인구 대비 가장 많은 병력을 잃은 국가라는 점을 상기시켰다.

그는 “나는 현 상황(미국과 유럽의 충돌)이 변화하고 누그러지기를 바라지만, 이는 덴마크뿐 아니라 모든 나토 동맹국과의 강력한 관계를 파열시킬 위협이 된다고 본다”고 했다.

그러면서 “중국과 러시아의 지속적인 북극 침입 위협은 현실이기에 미 행정부가 취할 수 있는 조치 중 하나는 단지 그 지역에 병력을 배치하는 일”이라며 “대통령의 ‘골든돔(미국의 차세대 미사일 방어망)’은 놀랍고 선구적인 아이디어지만, 이를 완전히 실현하려면 그린란드를 포함한 더 많은 영토가 필요할 것”이라고 했다.

이어 “우리는 실질적 이해관계가 있지만, 나는 우리가 투자하는 모습을 보고 싶다”며 “그것은 그 지역 사람들과 궁극적으로 덴마크가 그린란드에서 손을 떼고 미국을 위한 길을 찾을 수 있는 토대를 마련할 수 있을 것”이라고 했다.

한편 스콧 베선트 미국 재무장관은 같은 날 미국과 유럽 사이 충돌과 관련해 “우리는 미국과 서반구의 안보를 다른 나라에 위탁(outsource)하지 않을 것”이라고 주장했다.

베선트 장관은 미 NBC 방송과의 인터뷰에서 “수십 년, 한 세기 넘게 미국 대통령들은 그린란드 획득을 원해왔다”며 “우리는 골든돔을 구축 중이며, 트럼프 대통령은 전략적이다. 그는 올해를 넘어, 내년을 넘어 북극에서 벌어질 수 있는 전투를 내다보고 있다”고 했다.

그는 “러시아나 다른 나라가 그린란드를 공격한다면 우리는 (그 전쟁에)끌려들어갈 것”이라며 “그러니 지금은 그린란드를 미국 일부로 하는 것으로 힘을 통한 평화를 이루는 게 낫다. 유럽은 약함을 드러내지만 미국은 강함을 보여준다”고 강조했다.

베선트 장관은 트럼프 대통령의 ‘관세 압박’에 대해선 “유럽 지도자들은 결국 돌아서서 미국의 안전보장 우산 아래 있어야 한다는 점을 깨달을 것”이라며 “미국이 지원을 끊는다면 우크라이나에 무슨 일이 벌어질 것인가. 모든 게 붕괴할 것”이라고 했다.