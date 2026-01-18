아시안컵 8강서 호주에 2-1 승리 20일 일본과 4강전…결승행 다퉈 ‘김상식호’ 베트남, 중국과 4강전

[헤럴드경제] 천신만고 끝에 U-23(23세 이하) 아시안컵 축구 4강 고지에 오른 한국 대표팀의 이민성 감독은 다가오는 한일전에서는 더 나은 경기력을 보여주겠다고 다짐했다.

이 감독이 지휘하는 U-23 대표팀은 18일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전에서 호주를 2-1로 꺾었다.

전반 21분 백가온(포항)의 멋진 논스톱 발리슛으로 선제골을 뽑아낸 이민성호는 후반 7분 동점골을 내주고 어렵게 경기를 풀어가다가 후반 43분 코너킥에 이은 신민하(강원)의 헤더 결승골로 짜릿한 승리를 거뒀다.

조별리그에서 기대 이하의 경기력을 보여 팬들로부터 비판받던 이민성호는 이날 경기에서도 여러 차례 위기를 맞았으나, 결국 이 대회 6년 만의 4강 진출이라는 무시하지 못할 성과를 내며 반전의 기회를 잡았다.

이 감독은 경기 뒤 기자회견에서 “하나님께 감사드리고 싶은 마음이 너무 크고, 모든 선수가 어려운 상황 속에서 버텨준 거에 대해 너무도 고맙게 생각한다”고 말했다.

승리 요인으로는 ‘전술’과 선수들의 ‘성장’을 들었다.

이 감독은 “호주의 뒷공간, 미드필드에 압박을 강하게 가져가기로 한 부분들이 너무 잘 맞아떨어졌다”고 말했다.

또 “선제 득점한 뒤 지키겠다는 의지가 상당히 컸는데, 너무 (수비라인을) 내리고, 수비에서 실수가 많이 나와서 아쉬웠다”면서 “이후에 잘 만회했고, 세트피스에서 득점하고, 이후 좋은 (쐐기골) 찬스를 잡았으나 득점 못 하는, 그렇게 하면서 저희가 성장해 나가는 것 같다”고 말했다.

그러면서 “4강전에선 더 나은 경기력을 보여주기 위해 내일부터 잘 준비하겠다”고 힘줘 말했다.

한국과 일본은 20일 오후 8시 30분 같은 곳에서 결승행을 다툰다.

선제골을 넣은 만 19세의 ‘막내 공격수’ 백가온은 “동점골을 먹었던 순간, 다시 모여서 다시 해보자고 다 같이 다짐했다. 그때 다시 뒤집을 수 있을 거라 생각했다”면서 “다들 지난 경기 (부진을) 좀 만회한 것 같아서 다들 행복해하는 분위기”라고 말했다.

2024년 5월 베트남 대표팀 지휘봉을 잡은 김상식 베트남 대표팀 감독은 17일 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠시티 스타디움에서 연장 혈투 끝에 아랍에미리트(UAE)를 3-2로 꺾고 오는 21일 중국과 4강전을 치른다. 만약 한국이 4강전에서 일본을 꺾고 결승에 오르면 베트남-중국전 승자와 우승컵을 놓고 다투게 된다.