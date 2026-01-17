[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 최백호가 비결핵성 항산균증으로 투병하면서 체중이 크게 줄었다고 밝혔다.

17일 오후 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 데뷔 50년 차 가수 최백호가 출연해 삶을 이야기했다.

이날 방송에서 최백호는 건강은 어떠냐는 질문에 “안 좋았다. 건강검진에서 까다로운 질병이 발견됐다고 하더라. 지금 체중이 15kg 빠졌다. 원래 70kg 나갔는데 지금 55kg까지 감소했다. 비결핵성 항산균증이라고 보통 결핵하고 비슷한데 감염이 안 되니까 약이 개발이 안 된다”고 했다.

이어 “약이 독하다. 먹으면 몽롱해진다. 그러고서 살이 빠지더라. 1년 동안 약을 먹었는데 살이 쭉쭉 빠지더라. 그런데 다행히 완치됐다. 약 끊은 지 10개월 되어 가는데 아직 체중이 안 돌아온다”고 덧붙여 모두의 안타까움을 샀다.

그러나 최백호는 “혹시 다이어트 하고 싶은 분들 계시면 그 약을 소개해드린다”라며 조째즈와 문세윤을 쳐다봐 웃음을 안겼다. 문세윤은 “맛있는 약을 찾아보자”고 받아쳤다.

‘김주하의 데이앤나잇’은 토요일 오후 9시 40분 방송된다.