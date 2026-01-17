“이재능 대변인 사과 용기에 감사…허위 사실에 의한 공격 이르지 않았으면”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 장동혁 대표가 더불어민주당에 ‘쌍특검(통일교·공천 헌금)’ 수용을 촉구하며 무기한 단식 농성을 벌이고 있는 가운데, 해외 출장 중이던 이준석 개혁신당 대표가 일정을 앞당겨 조기 귀국하기로 했다.

17일 정치권에 따르면 이 대표는 주호영 국회부의장과 함께 멕시코·과테말라에서 의원 외교 일정을 마친 뒤 오는 23일 귀국할 예정이었으나, 이를 21일로 변경해 국내로 들어오기로 했다. 이 대표는 귀국 직후 장 대표와 만나 민주당에 통일교 및 공천 헌금 의혹 특검 수용을 압박하기 위한 구체적인 공조 방안을 논의할 계획이다.

다만 이 대표 측은 장 대표와 공동 단식에 나설 가능성은 현재로는 검토하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

한편, 이 대표는 최근 자신들을 향해 “개혁신당이 40억원 공천 팔이를 하고 있다”고 비난했던 이재능 국민의힘 대변인이 해당 발언을 사과한 것에 대해 “실수를 인정하고 정정한 용기에 감사하다”며 화답의 뜻을 전했다.

이 대표는 페이스북을 통해 “개인의 의견이야 어떤 식으로든 표현할 수 있으나 그것이 허위 사실에 의한 공격에 이르지 않았으면 좋겠다”며 “이번 일은 관성에 따른 실수 정도로 받아들이겠다”고 적었다.

앞서 개혁신당은 이 대변인 발언이 나오자 “특검 공조를 허물자는 것이냐”며 강력히 반발하며 사과를 요구한 바 있다.