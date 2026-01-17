[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군친환경원예연구회는 16일 달성군민체육관에서 ‘친환경원예연구회 총회 및 화합한마당’을 개최했다.

이날 행사에는 추경호 국회의원과 최재훈 달성군수, 김달순 회장을 비롯해 친환경 농업인과 가족 등 400여명이 참석했다.

행사는 정기총회와 화합한마당으로 나눠 진행됐으며 지난 한 해의 활동을 되돌아보고 친환경농업 발전을 위한 실천 의지를 다지는 자리로 마련됐다.

연구회는 이날을 기념해 대내외적으로 어려운 경제 여건 속에서도 상생과 나눔의 뜻을 모아 불우이웃돕기 성금 200만원을 달성군에 기탁했다.

이번 기탁은 지역의 어려운 이웃과 함께하기 위한 지속적인 나눔 활동의 일환으로 올해로 9년째 이어지고 있다.

김달순 회장은 “원자재 가격 상승과 이상기후로 농업환경이 쉽지 않지만, 친환경원예연구회는 소비자들이 믿고 먹을 수 있는 건강하고 안전한 농산물 생산하는 데 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

추경호 국회의원은 “친환경 농업은 단순한 생산을 넘어 국민의 건강과 환경을 지키는 중요한 공익적 가치”라며 “현장에서 묵묵히 실천해 온 달성군 친환경 농업인들의 노력이 우리 농업의 미래를 이끌고 있다”고 했다.

최재훈 달성군수는 “어려운 여건 속에서도 친환경 농업을 실천하며 지역사회 나눔까지 이어가는 연구회의 노력에 깊이 감사드린다”며 “군에서도 친환경 농업이 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 현장 중심의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 달성군친환경원예연구회는 2007년 친환경 인증 농업인 65명으로 출범해 현재 300여명의 회원이 활동 중이며 친환경 재배기술 전파와 지역 농업의 스마트화 등을 통해 지속가능한 농업 기반 조성에 힘쓰고 있다.