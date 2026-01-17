[헤럴드경제=박세정 기자] “드라마보다 예능”

넷플릭스가 예능까지 삼켰다. 흥행이 입증된 예능 콘텐츠 후속작들을 연이어 선보이고 예능 콘텐츠 제작에 더욱 공을 들이고 있다. ‘흑백요리사 시즌 2’에 이어 일반인 연애 예능 ‘솔로지옥 시즌5’까지, 예능 신작 카드를 줄줄이 꺼내 들고 있다.

드라마는 회당 배우의 출연료가 3억원에 달할 만큼 제작비 부담이 크다. 넷플릭스가 올려놓은 배우 몸값이 넷플릭스에 ‘역풍’으로 돌아왔다는 목소리가 나오는 것도 이런 이유다. 이에 넷플릭스가 드라마에 비해 상대적으로 제작비의 부담이 적은 예능으로 눈을 돌리고 콘텐츠 제작을 확대하고 있다는 분석이다.

업계에 따르면 넷플릭스는 오는 20일 일반인 연애 예능 ‘솔로지옥5’를 새롭게 선보인다. ‘솔로지옥’은 넷플릭스의 대표적인 ‘장기’ 예능 프로그램이다. 커플이 돼야만 나갈 수 있는 외딴 섬, ‘지옥도’에서 펼쳐질 리얼리티 일반인 연애 예능이다.

‘솔로지옥’ 시리즈는 넷플릭스 예능 최초로 5번째 시즌이 나올 만큼, ‘흥행 보증 수표’다.

시즌1이 한국 예능 프로그램 첫 글로벌 톱(TOP) 10 TV(비영어) 부문에 진입한 것을 시작으로 시즌2가 4주 연속 같은 부문에 이름을 올렸다. 시즌3은 5주간 글로벌 톱 10 상위권을 점령하며 31개국 톱 10 리스트에 등극했다. 시즌4는 첫 주차 스코어 중 가장 높은 시청 시간을 기록하기도 했다.

넷플릭스 입장에선 ‘효자 예능’이기도 하다. 출연진이 일반인인 만큼 유명 배우보다 상대적으로 적은 제작비로 최대 효과를 거둘 수 있기 때문이다. 솔로지옥 일반인 출연자의 출연료는 회당 100만원 선으로 알려져 있다. 회당 출연료 3억원에 달하는 주연급 배우와 비교하면, 일반인 출연진 전체를 합쳐도 주연급 배우 1명보다 비용이 적은 셈이다.

넷플릭스의 또 다른 대표 예능인 ‘흑백요리사2’ 역시 흥행에 성공하고 ‘예능효과’를 다시 한번 입증했다는 평가다.

‘흑백요리사’는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 요리 계급 전쟁을 주제로 한 예능이다.

지난 2024년 공개된 시즌1은 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위를 차지하며 큰 화제를 모았다. 지난해 말부터 공개된 시즌2도 2주 연속 비영어 쇼 1위를 기록하며 시리즈 흥행을 이어갔다.

흥행작을 중심으로 넷플릭스가 예능에 더욱 힘을 실으면서, 드라마에 이어 예능 분야까지 넷플릭스 입지가 더욱 공고해 질 것으로 보인다.