[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 공연을 앞두고 지역 숙박업소들에서 ‘바가지요금’ 논란이 불거지자 부산시가 강력 대응에 나섰다.

부산시는 오는 6월 12∼13일로 예정된 BTS 부산 공연을 앞두고 관광객 피해를 막기 위해 ‘바가지요금 QR 신고 시스템’을 본격 운영한다고 17일 밝혔다. 국내외 관광객이 QR코드를 스캔해 부당 요금을 신고하면, 해당 내용은 한국관광공사를 거쳐 관할 자치단체와 관련 기관에 즉시 전달된다.

부산시는 숙박업소 등에 QR 신고 안내 스티커와 포스터를 배부했으며, 시 홈페이지에도 관련 안내 배너를 게시했다. 아울러 구·군과 합동점검반을 구성해 다음 주부터 온라인 신고가 접수된 숙박업소 등을 상대로 현장 점검에 착수할 계획이다. 부당 요금 징수나 예약 조건 불이행 등 불공정 행위가 적발될 경우 호텔 등급 평가에 반영한다.

시는 조만간 관계 기관이 참여하는 관광수용태세 점검회의를 열고 숙박요금의 과도한 인상에 대한 추가 대책도 논의할 예정이다.

또 시는 BTS 공연 장소가 확정되면 숙박업소 예약 쏠림을 분산하기 위해 콘서트장과 대중교통 접근성이 좋은 숙박 밀집 지역을 사회관계망서비스(SNS) 등으로 안내할 예정이다.

시는 이재명 대통령이 전날 직접 문제를 지적하며 엄정 조치를 주문함에 따라 대응에 더욱 적극적인 모습이다. 이 대통령은 16일 엑스(X·옛 트위터)에 BTS 부산 공연에 따라 숙박요금이 최대 10배까지 폭등했다는 보도를 공유하면서 “시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포는 반드시 뿌리뽑아야 한다”고 꼬집었다.

이어 “바가지요금이 적발될 경우 부당하게 취득한 이익보다 손해가 훨씬 크도록 조치해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 앞서 지난해 9월 국무회의에서도 바가지요금 문제로 국내 관광 활성화가 저해되고 있다며 “행정지도 수준을 넘어 과징금이나 벌금 체계를 마련하라”고 지시한 바 있다.

박형준 부산시장은 “QR 신고 시스템을 통한 신고 접수와 현장점검 등을 적극적으로 실시해 불공정 숙박 거래 행위를 사전에 차단하겠다”며 “가용한 모든 행정력을 동원해 BTS 콘서트의 성공 개최를 지원할 계획”이라고 밝혔다.