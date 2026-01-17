[헤럴드경제=나은정 기자] 소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 바이올린을 배운 지 1년도 안 된 초보 연주자로서 대형 콘서트홀에 서는 것을 두고 특혜 논란이 불거졌다. 이에 클래식 전공자인 ‘나는 솔로’ 13기 정숙이 비판 여론에 일침을 가했다.

오르가니스트인 정숙은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘서현의 협연이 전공자 현타 오게 한다는 반응이 있던데 비전공자라고 못박아둬도 좀 그럴 수 있는 사안이냐’는 한 팬의 질문을 소개한 뒤 “어제부터 서현 협연 관련 DM(다이렉트 메시지)이 계속 오는데 일침 좀 하겠다”며 말문을 열었다.

그는 “이런 클래식계의 극 보수들의 문제는 이전부터 많이 생각했던 것”이라며 “도대체 무엇이 문제인지 모르겠다”고 단호한 입장을 보였다. 정숙은 “애초에 오케스트라도 아마추어들이고 서현도 무대 서느라 그 성격에 연습을 얼마나 많이 하겠느냐”며 “취미면 더 대단하다”고 서현을 치켜세웠다.

이어 “서현의 티켓 파워로 살면서 클래식 협연이나 롯데콘서트홀 처음 가는 분도 있을 것”이라며 “그것이 바로 클래식의 대중화가 아니면 무엇이냐”고 반문했다.

그러면서 “우리가 하는 음악만 로열하고 정석의 코스만이 정답이라고 생각하는 건 시대착오적”이라며 “롯데콘서트홀 좌석만 2000석인데, 설령 무료로 세워준다고 해도 올라가서 연주할 수 있는 강단도 아무나 있지 않다. 다른 사람의 노력을 폄하하지 말고 자기의 인생을 집중하는 삶을 살자”고 강조했다.

서현은 오는 3월 13일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열리는 ‘솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회’에서 특별 협연자로 무대에 오른다. 바이올린을 시작한 지 약 5개월 만에 대형 클래식 전용홀 무대에 오르면서 화제를 모았다.

이번 협연은 전문 연주자가 아닌 클래식을 사랑하는 아마추어 연주자들로 구성된 ‘솔 필하모닉 오케스트라’의 취지에 서현이 공감하면서 성사됐다. 클래식의 문턱을 낮추고 더 많은 대중에게 친숙한 장르로 다가가고 싶다는 의지가 반영됐다는 후문이다.

그러나 일부 누리꾼 사이에서 “연예인 특혜”라며 곱지 않은 목소리가 나왔고, 이에 “용기 있는 도전”이라며 서현을 옹호하는 의견도 잇따르며 갑론을박이 벌어졌다.

한편 정숙은 연세대학교 음악대학을 졸업하고 독일 뮌헨 국립음대에서 석·박사 학위를 취득한 오르가니스트로, 현재 국내 대학에서 외래 교수로 재직 중이다.