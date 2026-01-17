[헤럴드경제=고승희 기자] 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 미국 개봉 한국 영화 중 역대 2위의 흥행 기록을 세울 것으로 전망됐다. 최고 흥행작은 봉준호 감독의 ‘기생충’이다.

16일(현지시간) 할리우드 매체 데드라인에 따르면 ‘어쩔수가없다’는 칸영화제에서 여러 차례 수상한 박찬욱 감독의 34년 연출 경력 중 미국 박스오피스에서 가장 큰 흥행작이 될 것으로 보인다.

데드라인은 “‘어쩔수가없다’는 현재까지 미국 주요 도시에서 소규모 개봉으로 420만달러(약 62억원)의 티켓 매출을 올리며 이미 ‘올드보이’(‘박스오피스 모조’ 집계 기준 246만달러) 등 박 감독의 전작들을 추월했다”고 전했다.

현재의 흥행 추이로 보면 ‘어쩔수가없다’는 북미 지역 총수입이 1000만달러대에 달할 것으로 업계에서 예상하고 있다.

이는 봉준호 감독의 오스카 수상작 ‘기생충’(총 5385만달러)에 이어 북미에서 두 번째로 높은 흥행 수입을 올리는 한국 영화가 되리라는 전망은 이 때문에 나왔다.

종전 한국 영화 중 북미 박스오피스 두 번째 흥행 기록은 심형래 감독의 2007년작 ‘디 워’(1098만달러)다.

‘어쩔수가없다’는 미국 애리조나주 피닉스와 캘리포니아주 샌디에이고, 새크라멘토, 노스캐롤라이나주 롤리 등에서 꾸준히 관객을 동원 중이다. 개봉 4주 차 주말인 이날부터 700곳에서 상영된다.

이 영화의 전 세계 흥행 수입은 현재 2700만달러(약 398억원)에 육박해 향후 박 감독의 전작 ‘아가씨’(총 3786만달러)를 넘어설 수도 있을 것으로 전망된다.

‘어쩔수가없다’의 북미 배급사인 네온의 톰 퀸 최고경영자(CEO)는 “‘올드보이’는 내 커리어 전체를, 영화에 대한 관점을 뒤바꿨다”며 “모든 A급 영화감독은 박 감독에 대해 자신이 영화감독이 되도록 영감을 줬거나 자기 작품에서 참고한 인물로 이야기할 것”이라고 말했다.

다만 데드라인은 역대 한국 영화의 북미 흥행 기록을 전하며, 지난해 흥행작인 한국 제작사 모팩스튜디오의 애니메이션 영화 ‘킹 오브 킹스’에 대해서는 언급하지 않았다. 미국 시장을 겨냥하고 현지 영화인들과 폭넓은 협업을 통해 제작한 ‘킹 오브 킹스’는 작년 4월 북미에서 먼저 개봉돼 6027만달러의 흥행 수입을 기록하며 ‘기생충’을 넘어선 바 있다.