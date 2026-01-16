근로감독관 17명 투입 집중 조사 불법파견·PIP 운영 등 노동관계법 위반 의혹 점검

[헤럴드경제=김용훈 기자] 불법파견과 블랙리스트 운영 의혹이 제기된 쿠팡에 대해 고용노동부가 본사와 주요 계열사를 대상으로 근로감독에 착수했다.

노동부는 16일 쿠팡 본사와 쿠팡풀필먼트서비스(CFS), 쿠팡로지스틱스서비스(CLS), 배송캠프 등을 대상으로 이날부터 근로감독을 실시한다고 밝혔다. 이번 감독에는 근로감독관 17명이 투입된다.

쿠팡과 계열사를 둘러싸고는 국회 청문회와 언론 보도 등을 통해 불법파견, 저성과자 퇴출 프로그램(PIP) 운영, 블랙리스트 작성·관리 등 다수의 노동관계법 위반 의혹이 제기돼 왔다.

노동부는 앞서 지난 1월 5일부터 본부 차원의 ‘쿠팡 노동·산안 태스크포스(TF)’와 지방청 중심의 ‘노동·산안 합동 수사·감독 TF’를 구성해 기초 사실관계 조사와 세부 감독 방안 마련 등 사전 준비를 진행해 왔다.

이번 근로감독에서는 제기된 의혹 전반에 대해 집중 조사가 이뤄질 예정이다. 특히 지난해 실시된 안전보건 및 작업환경 개선 권고 이행 여부도 함께 점검한다.

아울러 산업안전 분야에서 근로감독관의 조사를 방해했다는 의혹과 관련해서는 지난해 12월 29일 고발이 접수돼 현재 강도 높은 수사가 진행 중이라고 노동부는 설명했다.

김영훈 노동부 장관은 “불법파견과 블랙리스트 의혹 등에 대해 근로감독에 착수한 만큼, 쿠팡의 위법 여부를 다시 한 번 철저히 조사할 것”이라며 “법 위반 사항이 확인될 경우 법과 원칙에 따라 엄정하게 조치하겠다”고 밝혔다.