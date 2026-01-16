[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 ‘욕심’이 이어지는 가운데, 주아이슬란드 미국 대사 지명자가 이번에는 “아이슬란드가 미국의 52번째 주가 될 것”이라고 농담을 한 뒤 비판을 받고 사과했다.

15일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코와 영국 가디언 등에 따르면 빌리 롱 주아이슬란드 미국 대사 지명자는 최근 미 의회 하원의원들을 사석에서 만나 아이슬란드가 미국의 52번째 주가 될 것이며, 본인은 주지사가 될 것이라고 말한 것으로 알려졌다.

아이슬란드는 그의 발언이 알려지자 즉시 반발했다. 아이슬란드는 그린란드의 이웃 국가다. 같은 북극권에 속한다.

아이슬란드 외무부는 이 발언에 대해 미 대사관에 해명을 요구했다.

롱의 대사 임명 거부를 요구하는 온라인 청원도 이뤄져 현재까지 약 4000명이 동참했다. 이들은 청원서에서 “농담이었을지 모르지만 자유를 위해 싸웠고 늘 미국의 친구였던 아이슬란드와 아이슬란드 국민에게 모욕적인 발언”이라고 했다.

아이슬란드 국회의원인 시그마르 구드문드손은 현재 매체와의 인터뷰에서 재미없는 농담이었다며 “미국이 그린란드에 대해 언급하는 모든 안보 관련 주장은 아이슬란드에도 똑같이 적용된다는 점을 알아야 한다”고 했다.

논란이 이어지자 롱 지명자는 북극권 국가들을 다루는 매체 아틱 투데이에 자신의 발언이 농담이었다며 사과했다.

그는 “진지한 말이 아니었다”며 “3년 만에 만난 사람들과 있었다. 제프 랜드리(미국의 그린란드 특사)가 그린란드 주지사가 됐다는 농담을 하다 나에 대한 농담도 시작된 것”이라고 해명했다.

그러면서 “누군가 불쾌했다면 사과드린다”며 고개를 숙였다.

한편 트럼프 대통령은 덴마크령 그린란드에 대해선 무슨 수를 쓰더라도 손에 넣겠다는 뜻을 거듭 밝히고 있다. 미국 측에서는 이미 그린란드를 실제로 매입할 때를 상정해 검토에도 나선 것으로 전해졌다.

물론 덴마크와 그린란드가 “그린란드는 매물이 아니다”라며 확실히 선을 긋는 만큼, 거래가 이뤄질 가능성은 현실적으로 매우 낮다고 볼 수 있다.

설령 매도 의향이 있다고 가정한다 해도 매매 성사의 전제 조건일, 그린란드의 적정 가격을 가늠하기조차 쉽지 않다고 로이터통신은 전했다.