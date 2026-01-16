“이 대통령, 야당 지도자들과 언제든지 만날 수 있다는 입장 갖고 계셔” “사법기관 정치에 관여하는 일 없도록…대원칙 훼손되는 일 없어”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이규연 청와대 홍보소통수석이 16일 청와대에서 열리는 정당 지도부 오찬 간담회에 장동혁 국민의힘 대표가 불참하는 것에 대해 “아쉽다”고 했다. 그러면서 다만 국민의 힘이 주장하는 일대일 방식의 영수회담에 대해서는 “구체적으로 제안이 온 것은 없는 것으로 안다”고 덧붙였다.

이 수석은 이날 아침 한 라디오 방송에 출연해 “대통령께서는 야당 지도자들과 언제든지 만날 수 있다는 입장을 갖고 계신다”면서 이같이 말했다.

이 수석은 국민의힘 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표를 제명 결정한 것을 염두에 둔듯 “요즘 야당 내부가 좀 시끄럽지 않냐“고 물으면서 ”그래서 (간담회 참석이) 쉽지 않을 것이라 생각한다“고 했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 더불어민주당, 조국혁신당, 개혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 원내 정당 지도부와 오찬 간담회를 가질 예정이다.

오찬 간담회에서는 새해를 맞아 이 대통령이 여야 지도부에게 국정 운영의 주요 방향을 공유하고, 민생 회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의한다는 계획이다.

19일로 예정된 이혜훈 기획예산처 후보자의 인사청문회와 관련해서도 이 수석은 “국민들의 우려를 무겁게 인식하고 있다”면서 “(당사자가) 청문회에서 해명해야 한다고 본다”며 청문회 절차까지 지켜보겠다는 기존 청와대의 입장을 유지했다.

그러면서도 “야당에서 (문제를) 제기하는 건 좀 맞지 않는 거 아니냐 생각도 한다”면서 “야당에서 5번 공천 받고 3번을 국회의원 했는데, 그때 공천받고 할 땐 가만히 있다가 우리 쪽에서 쓰겠다고 하니 (부정적으로) 얘기한다”고 했다.

이 수석은 정부의 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치법안을 두고 당내 강경파들의 반발이 이어지는 것과 관련해서는 “대통령은 검찰 편도 아니고, 더더욱 경찰 편도 아니다”며 “사법기관의 개편에 있어서는 국민의 편에 서야 한다는 원칙을 계속 말씀하신다”고 말했다.

이어 “사법기관이 정치에 관여하는 일이 없도록 하겠다는 것이 개편안의 가장 중요한 대원칙”이라며 “앞으로도 그런 대원칙이 훼손되는 일은 전혀 없을 거라고 생각한다”고 강조했다.

미국 의회가 쿠팡에 대한 한국 정부 규제를 “마녀사냥”이라고 비판하는 것과 관련해서도 이 수석은 “자기들이 한 게 없어야 마녀사냥인데 대규모 정보유출이 있었다”면서 “청문회에도 제대로 협조 안하고 있는건데 그것을 어떻게 순진하다 할 수 있나. 그건 아닌 것 같다”고 지적했다.

그러면서 “특정기업을 차별하려는 것이 절대 아니다. 한미 간 채널을 통해서 긴밀히 논의 중”이라고 덧붙였다.