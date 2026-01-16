[헤럴드경제=채상우 기자] 중국의 한 병원에서 실수로 신생아의 손가락을 절단한 사건이 발생했다.

16일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 베이징뉴스 등 중국 매체들에 따르면 지난달 25일 장쑤성 쉬이현에 있는 한 병원 의료진이 제왕절개 수술 중 탯줄을 자르는 과정에서 신생아의 왼손 중지를 절단했다.

손가락을 절단한 간호사는 아기가 갑자기 움직이는 바람에 실수가 발생했다고 주장했다.

소식을 들은 아이의 아버지는 “아들이 밤마다 손을 들고 울며 고통을 호소한다”며 병원 측의 명확한 설명을 요구했다. 또 “어떻게 이렇게 큰 병원에서 어처구니없는 실수가 일어날 수 있느냐”라고 분개했다.

또 아기가 수술 중 손가락에 박힌 쇠바늘 때문에 자주 울고 심한 고통을 겪고 있다고 말했다.

민원을 접수한 쉬이현 보건당국은 5일 “의료진의 중대한 실수로 신생아의 손가락이 불완전 절단됐다”며 “즉시 상급 병원으로 이송해 수술을 진행했고, 현재 회복 단계에 있다”고 밝혔다. 해당 의료진은 정직 처분을 받았으며, 병원은 가족에게 여러 차례 사과하고 치료와 재활에 전적인 책임을 지겠다고 약속했다.

아이는 이후 상급병원으로 옮겨져 손가락 재이식 수술을 받았지만, 나이가 너무 어려 신경 연결은 불가능한 것으로 알려졌다.

아이 아버지는 “아내가 출산 직후라 충격을 줄까 두려워 이 사실을 숨겼다”며 “병원은 왜 단순한 탯줄 절단 과정에서 아이의 손가락이 잘렸는지 아직 설명하지 않았다”고 호소했다.

전문가들은 손가락 기능 회복 여부에 따라 장애 판정이 달라질 수 있으며, 향후 괴사가 발생할 경우 장애로 인정될 것으로 보인다고 설명했다.