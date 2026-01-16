로봇산업 핵심기술개발 과제 선정 2030년까지 전 지점 상용화 목표

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데호텔앤리조트는 산업통상부가 주관하는 ‘로봇산업 핵심기술개발 사업’ 국책과제에 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 국책과제 선정을 통해 롯데호텔앤리조트는 정부·학계·기업이 협력하는 ‘K-휴머노이드 연합’의 일원으로 기술 개발에 참여한다.

특히 호텔 업무에 필요한 손동작 구현을 위한 5-Finger(다섯손가락) 기반 조작 기술과 실내 공간의 자율주행 능력 등 고난도의 기술을 현장에서 검증하고 고도화할 계획이다.

기술은 단계적으로 도입된다. 고객과 직접 접촉하지 않는 객실 정비, 비품 운반, 시설 관리 등 업무에 휴머노이드 로봇을 먼저 투입해 운영 데이터를 축적한다. 기술 안정성과 효율성 확보 후 컨시어지, 체크인 등 대면 서비스 영역으로 범위를 확대한다.

롯데호텔앤리조트는 롯데호텔 서울을 첫 시범 운영지로 지정하고, 실제 호텔 업무 환경을 기반으로 한 직무 분석과 타당성 진단(PoC)에 착수했다. 또 딥테크 기업 리얼월드와 협약을 맺고, 올해 10월부터 RX(Robot Transformation) 프로젝트를 도입하는 마스터플랜을 수립 중이다.

롯데호텔앤리조트는 확보된 운영 데이터를 바탕으로 학습 모델을 고도화해 2030년까지 전 지점에 상용화 모델을 확산하는 것이 목표다. 회사 관계자는 “프로젝트를 통해 축적되는 기술과 운영 노하우를 IP(지적재산권)로 고도화해 호텔, 병원, 실버타운 등 고품격 접객 서비스가 요구되는 산업 전반으로 B2B 솔루션 사업을 확장할 것”이라고 말했다.