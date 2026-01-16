센터 확인 후 일정 맞춰 방문 예약 가능 “고객 편의 제고 노력 지속할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐 공식 딜러 스투트가르트스포츠카(SSCL)는 자사 모바일 앱 ‘Porsche SSCL’에 서비스 센터 온라인 예약 기능을 새롭게 추가하는 업데이트를 완료했다고 16일 밝혔다.

‘Porsche SSCL’은 2024년 출시된 SSCL의 공식 모바일 앱으로, 포르쉐 오너 고객이 브랜드를 보다 쉽고 편리하게 경험할 수 있도록 SSCL이 직접 운영하는 디지털 플랫폼이다.

이번 업데이트를 통해 기존 전화 및 방문으로만 가능했던 서비스 센터 예약을 모바일 앱에서도 진행할 수 있게 돼 고객 편의성이 한층 강화됐다. 고객은 ‘Porsche SSCL’ 앱에서 가까운 포르쉐 SSCL 서비스 센터를 확인한 뒤, 원하는 일정에 맞춰 방문 예약을 간편하게 신청할 수 있다.

또한 서비스 센터별 위치와 기본 정보가 함께 제공돼 고객은 자신의 일정과 동선에 맞는 서비스 센터를 보다 수월하게 선택할 수 있다.

아울러 ‘Porsche SSCL’ 앱에서는 전국 포르쉐 SSCL 전시장 및 서비스 센터 정보를 한눈에 확인할 수 있으며, ‘Owner’s Tip’ 콘텐츠를 통해 차량 관리와 유지에 도움이 되는 정보도 제공한다. 현재 진행 중인 프로모션과 SSCL의 최신 소식 역시 앱을 통해 확인할 수 있다.

SSCL 관계자는 “‘Porsche SSCL’을 단순한 정보 제공 채널을 넘어, 포르쉐 오너의 라이프스타일 전반을 지원하는 디지털 플랫폼으로 지속 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.