반도체 관세 ‘추가 인상’ 시사 “각국·기업과의 협상 경과에 따라 추가 발표”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부는 15일(현지시간) 전날 발표한 일부 반도체 관세 조치는 ‘1단계’에 불과하다며, 향후 보다 광범위한 반도체 관세를 추가로 도입할 가능성을 재확인했다.

로이터통신에 따르면 익명의 백악관 당국자는 미 상무부가 14일 무역확장법 232조에 근거해 발표한 25%의 반도체 관세는 1단계 조치라며, 현재 각국 정부 및 기업들과 진행 중인 협상 경과에 따라 추가 발표가 있을 수 있다고 밝혔다.

이 당국자는 트럼프 대통령이 지난해 미국 내 반도체 생산 인프라 재건 의지를 강조하면서, 미국에서 생산되지 않은 수입 반도체에 대해 “100% 관세를 부과할 수 있다”고 언급했던 사실도 함께 거론했다고 로이터는 전했다.

전날 트럼프 대통령은 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고문에 서명했다. 대만 TSMC에서 생산해 미국으로 반입한 뒤 중국으로 재수출하기로 한 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 AI 칩 ‘H200’ 물량 등에 대해 사실상의 ‘수출세’를 부과하겠다는 취지였다.

그와 동시에 백악관은 팩트시트를 통해 “트럼프 대통령은 앞으로 가까운 시일 내에 미국 내 제조를 유도하기 위해 반도체 및 그 파생 제품 수입에 대해 더 광범위한 관세를 부과할 수 있으며, 이에 상응하는 관세 상쇄 프로그램을 도입할 수 있다”고 밝혔다.

관세 상쇄 프로그램은 미국의 반도체 생산과 반도체 공급망 특정 분야에 투자하는 기업에는 관세를 면제하거나 우대 관세를 적용하는 것이다.

결국 백악관 당국자는 전날의 이 같은 발표 내용을 재확인한 것으로 볼 수 있는데, 각국 및 기업과의 협상을 거론한 것은 미국내 반도체 생산 설비 투자에 나서는 기업들에 대한 관세 면제 또는 우대의 여지를 시사한 것으로 풀이된다.