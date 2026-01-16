[헤럴드경제=강승연 기자] 신성통상의 패션·라이프스타일 플랫폼 굿웨어몰이 16일부터 20일까지 새해맞이 프로모션 ‘해피굿이어 팸데이’를 진행한다고 밝혔다.

굿웨어몰은 팸데이 전용 장바구니 쿠폰 3종을 제공하낟. 5만원 이상 구매하면 5000원, 7만원 이상은 9000원, 10만원 이상은 1만5000원이 할인된다. 16일과 20일 오전 8~9시에는 6만원 이상 구매 시 1만5000원이 할인되는 타임 쿠폰도 제공한다.

브랜드 프로모션은 캐주얼데이, 맨즈데이, 탑텐데이, 셀렉션데이로 나눠 진행한다. 20일에는 전 브랜드 통합 프로모션이 열린다. ‘오늘의 특가’ 상품도 매일 선보인다.

고객 구매 데이터를 기반으로 선정한 베스트 아이템 큐레이션도 눈길을 끈다. MD 추천 상품을 중심으로 방한 아이템, 아우터, 상·하의, 세트 상품부터 키즈·스포츠·잡화·라이프 등을 추천한다.

고객 참여형 혜택도 있다. 행사 기간 중 1회 사용할 수 있는 굿포인트 800포인트를 지급한다. 출석 이벤트에 참여하면 최대 1200포인트를 적립할 수 있다.

굿웨어몰 관계자는 “당장 필요한 옷부터 오래 입을 수 있는 옷까지 좋은 혜택으로 부담 없이 선택할 수 있도록 준비했다”고 말했다.

한편 굿웨어몰은 신성통상이 운영하는 공식 온라인 쇼핑몰이다. 탑텐을 비롯한 약 400여개 브랜드가 입점해 있다. 현재 회원 수는 417만명, 월 평균 방문자 294만명을 기록 중이다.