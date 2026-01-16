[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대 K-하이테크플랫폼 사업단은 지난 14일 지역 내 디지털 격차 해소와 AI 확산을 위해 (재)장애인기업종합지원센터 경북지역센터 및 안동시육아종합지원센터와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 고용노동부와 한국산업인력공단의 지원으로 운영되는 ‘K-하이테크플랫폼 AI STATION’ 사업의 일환으로 마련됐다.

사업단은 지역 기관과의 상호 신뢰를 바탕으로 디지털 융합 훈련을 제공하고 훈련 인프라를 공유함으로써 지속 가능한 협력 체계를 구축하는 것을 목적으로 한다.

이날 오전 AI STATION 옥동에서 진행된 첫 번째 협약식에는 (재)장애인기업종합지원센터 정재훈 경북지역센터장이 참석했다.

양 기관은 협약을 통해 ▲관내 장애인기업 대상 AI 활용 사업 운영 교육 지원 ▲디지털 및 AI 분야 교육 프로그램 참여 및 재직근로자 지원 ▲인력·장비·시설 등 자원 공유 등을 약속했다.

특히 장애인 기업의 특성에 맞춘 직무 분석 및 교육과정 개발을 통해 실질적인 직업능력개발을 지원하고, 행정·경영·홍보 등 기업 현장 업무에 인공지능 기술을 접목함으로써 디지털 경쟁력 강화를 도모할 예정이다.

이어 오후에는 안동시육아종합지원센터 강경숙 센터장이 참석한 가운데 두 번째 협약식이 열렸다.

양 기관은 ▲보육 분야 재직자의 디지털 역량 강화를 위한 교육 훈련 ▲채용 예정자 양성을 위한 교육과정 개발 및 운영 ▲AI 관련 세미나 및 워크숍 공동 개최 등을 골자로 협력하기로 했다. 이를 통해 디지털 미디어와 인공지능 기술을 접목하고, 보육 서비스의 질적 향상을 위한 기반을 마련할 계획이다.

국립경국대 김현기 K-하이테크플랫폼 사업단장은 “이번 협약을 통해 우리 지역의 다양한 분야 재직자들에게 고품질의 AI 교육을 무료로 제공할 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 지역 내 기업 및 기관들과 긴밀히 소통해 실질적인 디지털 전환과 인적 자원 개발이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.